Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: vincono Pro Recco e Savona nei due recuperi odierni

La Serie A1 di pallanuoto ha visto oggi il recupero di due delle tre gare rinviate nella prima giornata, giocata sabato 7 novembre, che aveva visto le larghe affermazioni dell’Ortigia, per 16-3 sulla Lazio, e del Posillipo, per 16-7 sulla Florentia, nelle uniche partite disputate.

Oggi, sabato 14 novembre, il Savona batte nettamente il Metanopoli per 14-6, mentre il derby ligure tra Quinto e Pro Recco sorride, come da pronostico, agli ospiti per 4-17, infine non è stata ancora fissata una data per Roma-Trieste, con i friulani in regime di sorveglianza sanitaria.

Loading...

Loading...

Recuperi prima giornata – sabato 14 novembre

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

riposa RN Salerno

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) rinviata a data da destinarsi

riposa AN Brescia



CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3 (giocata il 7 novembre)

riposa Telimar Palermo

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) 14-6

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7 (giocata il 7 novembre)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS