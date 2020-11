Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: vincono Ortigia e Posillipo nelle due sfide giocate

La Serie A1 di pallanuoto è ripartita oggi, sabato 7 novembre: il massimo campionato è stato diviso in due fasi prima dei play-off, mentre l’unica retrocessione sarà definita al termine della seconda fase. Nella prima fase, che è scattata oggi, le 13 squadre sono state divise in tre gironi da tre ed uno da quattro: il Girone A è composto da Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno, il Girone B da AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste, il Girone C da CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto, il Girone D da RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport.

Al termine della prima fase le migliori due squadre di ciascun raggruppamento verranno ammesse a successivi due gironi, che qualificheranno ai playoff scudetto, composti da quattro squadre, con ulteriori partite di andata e ritorno. Le restanti cinque squadre formeranno il girone dei playout salvezza con partite di andata e ritorno che determineranno la retrocessione in Serie A2 dell’ultima classificata.

Loading...

Loading...

Delle cinque gare previste oggi, tre sono state rinviate a causa del Coronavirus: non si sono disputate Savona-Metanopoli, Quinto-Pro Recco e Roma-Trieste. Tutto secondo pronostico nei due match regolarmente giocati: larghe le affermazioni dell’Ortigia, per 16-3 sulla Lazio, e del Posillipo, per 16-7 sulla Florentia.

Gironi prima fase Serie A1 maschile

Girone A: Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno

Girone B: AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste

Girone C: CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto

Girone D: RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport

1^ giornata – sabato 7 novembre

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) RINVIATA

riposa RN Salerno

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

riposa AN Brescia



CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

riposa Telimar Palermo

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) RINVIATA

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simona Malerba LPS