Pallanuoto femminile, Serie A1 2020-2021: vincono all’esordio Catania, Roma e Verona

La Serie A1 di pallanuoto femminile è ripartita oggi, sabato 7 novembre: il massimo campionato prevedeva quattro gare, ma ne sono state giocate tre. Rinviata a causa del Coronavirus Trieste-Padova, tutto secondo pronostico nei tre match regolarmente disputati: il Verona supera il Bogliasco per 14-8, mentre il Catania dilaga con l’Ancona per 26-9, infine la SIS Roma batte per 9-4 la Florentia.

Gironi prima fase Serie A1 femminile

Girone A: Plebiscito Padova, Pallanuoto Trieste, CSS Verona, Bogliasco 1951

Girone B: L’Ekipe Orizzonte, Vela Nuoto Ancona, Lifebrain SIS Roma, RN Florentia

1^ giornata – sabato 7 novembre

CSS Verona-Bogliasco 1951 (A) 14-8

Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova (A) RINVIATA

L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona (B) 26-9

Lifebrain SIS Roma-RN Florentia (B) 9-4

Foto: Maria Angela Cinardo LPS