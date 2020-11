Pallamano, Serie A 2020: Conversano vince ancora, colpaccio del Fondi in coda alla classifica

La Serie A di pallamano maschile 2020 è giunta al suo turno numero 10, l’ultimo prima della pausa Nazionali, che seppur mutilato di ben tre partite, lascia agli archivi quattro sfide molto interessanti, a partite dall’ennesimo successo del Conversano, capace di sconfiggere 29-25 l’Alperia Merano tra le mura amiche, grazie alle 7 reti dello svedese Jacob Nelson, vero punto di forza della formazione seconda in classifica.

Guizzo del Cassano Magnago, ancora non al meglio, che si è imposto per 21-20 sul Salumificio Riva Molteno, al termine della sfida più avvincente del fine settimana, e risolta nelle battute finali da Marco Fantinato, con la Sparer Eppan vittoriosa 32-30 in casa della Teamnetwork Albatro Siracusa.

Colpo di coda del Fondi, capace di sconfiggere 26-25 la Santarelli Cingoli, mentre non si sono disputate Raimond Sassari – Bolzano, Ego Siena – Brixen e Acqua&Sapone Fasano – Pressano.

I risultati di giornata:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 16:30 Teamnetwork Albatro – Sparer Eppan 30-32 Download PDF h 18:00 Banca Popolare Fondi – Santarelli Cingoli 26-25 Download PDF h 19:00 Conversano – Alperia Merano 29-25 Download PDF h 20:30 Cassano Magnago – Salumificio Riva Molteno 21-20 Download PDF Rinviata Raimond Sassari – Bolzano – – Rinviata Ego Siena – Brixen – – Rinviata Acqua&Sapone Fasano – Pressano – –

La classifica aggiornata:

Raimond Sassari 15 pti, Conversano 14*, Bolzano 12****, Cassano Magnago 12*, Ego Siena 11**, Trieste 10, Sparer Eppan 10*, Pressano 8***, Alperia Merano 7***, Brixen 4***, Banca Popolare Fondi 4*, Santarelli Cingoli 3*, Acqua&Sapone Junior Fasano 2**, Salumificio Riva Molteno 2**, Teamnetwork Albatro 2

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

Foto: FIGH