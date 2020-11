Pallamano femminile: doppio successo della Norvegia sulla Danimarca in amichevole

Settimana molto interessante nel mondo della pallamano femminile internazionale, che ha visto disputarsi una doppia sfida avvincente tra Norvegia e Danimarca, entrambe vinte proprio dalle scandinave, con importanti indicazioni offerte proprio dalla seconda sfida.

Dopo il 27-25 del primo incontro, infatti, la danese Helena Elver ha riportato un serio infortunio, non giocando il secondo match, mentre le rosso-blu hanno sofferto troppo in difesa, trovando pochi spazi, e andando a segno solamente con otto atlete a referto, tra cui l’ala sinistra Camilla Herrem, top scorer con ben 7 realizzazioni.

Due test fondamentali, dunque, per entrambe le compagini, che a dicembre si daranno battaglia agli Europei, ospitati interamente dalla Danimarca, tra le città di Herning e Kolding, dopo la rinuncia proprio della Norvegia, a causa delle restizioni dovute all’emergenza Coronavirus.

