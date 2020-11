Pallamano, Europei femminili 2020: la Norvegia non ospiterà il torneo! Si prospetta un torneo interamente in Danimarca

Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito nelle ultime ore la pallamano internazionale, con la federazione norvegese che ha annunciato, a seguito delle norme restrittive imposte nel Paese scandinavo, di rinunciare ad ospitare gli Europei femminili 2020, in un’edizione che dovrebbe partire il prossimo 3 dicembre.

La Norvegia avrebbe infatti visto disputarsi sul proprio suolo le gare dei gironi C e D, ma anche il gruppo II di seconda fase, semifinali e finali, precisamente nella città di Trondheim, con le restanti partite invece distribuite tra Herning e Frederikshavn, in Danimarca, che ora ha la possibilità di svolgere interamente la manifestazione.

La EHF (federazione europea) ha già chiesto informazioni all’omologa danese, e si aspetta un risposta in tempi brevissimi, forse già domani, per definire il programma dei prossimi Europei, a pochissime ore dal fischio d’inizio.

Foto: Shutterstock