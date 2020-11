Pallamano, domani uscirà Handball 21: il videogioco per PlayStation 4, nuovo capitolo della saga

Quella di domani (12 novembre) sarà una data da cerchiare in rosso per tutti i fan della pallamano, poichè uscirà finalmente Handball 21, in nuovo capitolo della saga videludica, appuntamento fisso da ormai nove anni, questa volta disponibile unicamente per PlayStation 4, rimandando dunque al 2021 il passaggio alla next gen.

Il gioco, sviluppato da Nacon ed EKO Softare, vedrà la presenza di ben otto leghe europee, per un totale di centoventinove squadre e più di duemila giocatori, fedelmente riprodotti per un’esperienza graficamente molto realistica. La pecca maggiore, è invece quella di un gameplay troppo statico e macchinoso per la fluidità di uno sport invece assai dinamico, ma non è detto che non ci siano migliorie già a partire da questo videogame.

Loading...

Loading...

Vi lasciamo al trailer ufficiale:

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: LaPresse