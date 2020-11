Pallamano, Allan Luis Pereira: “L’Italia può qualificarsi agli Europei. Un’emozione affrontare la Norvegia”

La Nazionale italiana di pallamano maschile ha finalmente iniziato il proprio girone di qualificazione agli Europei 2022, affrontando la Norvegia in quel di Pescara, ben figurando al cospetto dei vice-campioni del mondo, seppur lasciando agli scandinavi i due punti in palio.

Tra gli azzurri in campo anche Allan Luis Pereira, terzino della Raimond Sassari, il quale si sta ben comportando in Serie A Beretta, e che ci ha concesso un’intervista, per parlare degli obiettivi di campionato e dei prossimi appuntamenti contro Bielorussia e Lettonia, fondamentali nel girone di qualificazione.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per tutti noi e immagino a maggior ragione per chi ha familiari molto lontani. Come hai vissuto i mesi in quarantena?

“Sì, questi ultimi mesi non sono stati facili per tutti noi. Nessuno si aspettava questo lockdown, ci ha colpiti psicologicamente. Per me avere la famiglia lontana è stato ancora peggiore, perché avevo il pensiero costantemente rivolto a loro, alla loro incolumità e questo mi ha inevitabilmente reso molto preoccupato”.

Con la Raimond Sassari siete nelle posizioni di vertice della Serie A, lottando con squadre come Bolzano e Conversano, favorite della vigilia. Qual è il vostro segreto?

“Non credo che abbiamo segreti. Abbiamo una buona squadra e stiamo lavorando sodo per raggiungere i nostri obiettivi. Il duro lavoro non viene solo dagli atleti, ma anche dalla nostra società, dai tecnici, dagli sponsor e dai nostri tifosi che ci incoraggiano e ci sostengono sempre”.

Credi nello scudetto o è ancora troppo presto per parlarne?

“Quest’anno abbiamo un obiettivo e stiamo cercando di avvicinarci per raggiungerlo. Vincere il campionato è il desiderio di tutti. Ma non parliamo troppo presto, ovviamente, perché dobbiamo lottare per vincere ogni partita e in più dovremo sperare di arrivare fino al termine di questa stagione, purtroppo tenendo conto dell’incognita Covid”.

Passando al capitolo Nazionale, è ancora fresco il ricordo della partita contro la Norvegia. Raccontaci l’emozione di essere in campo con alcuni dei migliori giocatori del mondo.

“Non posso descrivere l’emozione di avere condiviso lo stesso spazio sul campo con giocatori così importanti. Ricorderò questa partita come un’esperienza che porterò sempre con me”.

E hai segnato anche un gol ad un mostro sacro come Bergerud…

“Ho avuto l’opportunità di realizzare due gol contro uno dei migliori portieri del mondo, che nella prima metà di partita aveva raggiunto la percentuale di oltre il 60% delle parate. Sono felicissimo”.

Sei riuscito a scambiare la maglia con un avversario?

“Sì, Ho avuto il piacere di scambiare la maglietta di uno dei migliori giocatori del mondo: il centrale Sander Sagosen”.

I prossimi appuntamenti (pandemia permettendo) saranno contro Lettonia e Bielorussia, pensi che sia possibile la qualificazione agli Europei?

“Sì, pensiamo che sia possibile qualificarsi, anche se abbiamo davanti a noi partite difficili contro squadre molto competitive come Bielorussia e Lettonia, da tempo abituate a giocare grandi manifestazioni internazionali. Ma noi ci crediamo e diremo la nostra fino alla fine”.