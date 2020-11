Pagelle Milan-Lilla 0-3, voti Europa League 2020-2021. Donnarumma e Romagnoli: che pasticci! Ibra non incide

PAGELLE MILAN-LILLA 0-3

MILAN (4-2-3-1):

Donnarumma 4.5 – Inizia bene, è decisivo in uscita sulla volata in contropiede di David. Nulla può nel rigore di Yazici, poi però sulla conclusione del raddoppio commette un errore imperdonabile.

Dalot 5 – Ci prova ad essere pericoloso con qualche scorribanda ma manca sempre il centesimo per fare l’Euro. Poco impegnato ma anche poco brillante in fase difensiva.

Kjaer 6 – Attento di testa e difficilmente si fa trovare impreparato in chiusura. Ha qualche responsabilità solo sul terzo gol avversario.

Romagnoli 5 – Una grossa, imperdonabile e decisiva, ingenuità su Yazici che si conquista il rigore per una spinta al limite dell’area. E’ l’episodio che cambia la partita e condanna il Milan.

Hernandez 5.5 – Intraprendente come sempre nel primo tempo sulla fascia sinistra e puntuale nelle chiusure. Sue le due penetrazioni più pericolose dei rossoneri. Dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa di interessante. Nella ripresa cala vistosamente come i compagni.

Tonali 5.5 – Nel primo tempo presente e attivo nella zona nevralgica del campo. Pochi errori per lui e tanto movimento. Nella ripresa si spegne come tutti i compagni (60′ Bennacer 6 – Entra in campo la geometria. Ci prova a scuotere i compagni senza troppo successo).

Kessiè 5 – Buon inizio, poi perde un po’ posizione e distanze. Qualche errore di troppo di distrazione: anche lui ogni tanto prende fiato.

Castillejo 5 – Parte bene ma poi esce un po’ dal match e perde un paio di palloni sanguinolenti. Meno brillante e preciso del solito. (46′ Leao 5 – Fatica ad entrare in partita e non riesce a trovare il guizzo vincente. Sbaglia un gol facile nel finale).

Krunic 5 – Non particolarmente dentro al gioco rossonero. Qualche imprecisione di troppo, partita anonima (46′ Calhanoglu 5 – Non scocca mai la scintilla).

Brahim Diaz 5 – Pochi spazi nella rete difensiva avversaria. Non cambia mai marcia anche se non è sicuramente svogliato (78′ Hauge n.g.).

Ibrahimovic 5.5 – Sfiora il pareggio su punizione. Bravo a servire Hernandez in profondità. Poco servito e meno “cattivo” del solito (60′ Rebic 6 – Entra ed è subito pericoloso creando l’unico grattacapo al portiere avversario, poi perde efficacia).

All.: Stefano Pioli 5 – Troppo molle il Milan di questa sera e sicuramente l’approccio non è stato dei migliori. Le responsabilità del tecnico, quindi, sono evidenti.

Lilla (4-4-2): Maignan 6; Celik 6.5, Fonte 6.5, Botman 6.5, Bradaric 6.5; Yazici 8 (80′ Burak Yilmaz n.g.), Renato Sanches 7.5 (Soumarè n.g.), Xeka 6.5 (65′ Andre 6), Bamba 6; Ikoné 6.5 (65′ Lihaji 6), David 6.5. All. Galtier

