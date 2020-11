Pagelle Italia-Polonia LIVE, voti Nations League 2020-2021

PAGELLE ITALIA-POLONIA

ITALIA

Donnarumma 6: la Polonia non riesce mai a rendersi pericolosa e il portierone del Milan rimane praticamente inoperoso.

Florenzi 6: generoso come sempre, si propone spesso per accompagnare l’azione.

Loading...

Loading...

Acerbi 6: gioca sul centro-destra, ruolo abbastanza atipico per lui che è un mancino. Ad inizio ripresa sbaglia in fase di uscita ed è costretto a commettere un fallo duro, seppur non sanzionato.

Bastoni 6: la Polonia, nonostante la presenza di Lewandowski, non crea particolari pericoli. Si segnala perlopiù per compiti di impostazione con il suo educato piede sinistro.

Emerson 6.5: il terzino del Chelsea spinge sulla fascia mancina ogniqualvolta ne ha la possibilità, mostrando la solita vocazione offensiva e offrendo spesso la sovrapposizione ad Insigne.

Locatelli 6.5: nel primo tempo il pressing polacco non gli consente di sfoderare la qualità in impostazione che ammiriamo spesso e volentieri a Sassuolo. Cresce nella ripresa, in cui ha maggiori spazi e si rende autore di alcune giocate molto pregevoli.

Jorginho 7: marcato a uomo da Linetty, ha maggiori difficoltà nel ricevere palloni giocabili, ma riesce comunque a dettare i ritmi alla squadra con sapienza. Al 27′ si dimostra freddissimo dal dischetto e spiazza Szczesny portando in vantaggio gli azzurri.

Barella 6.5: del trio di centrocampo è colui che ha il compito di inserirsi e offrire soluzione offensive. Lo fa bene con qualche giocata di fino e assicurando la solita alta intensità. Va vicino al gol ad inizio secondo tempo, ma calcia alto.

Bernardeschi 6: rispetto al giocatore anonimo visto con la Juventus da un po’ di tempo a questa parte, sembra essere molto più a suo agio ed è spesso nel vivo del gioco. Szczensy gli nega la gioia del gol al minuto 8, ma dal suo piede parte la punizione da cui ha origine il rigore. (Dal 64′ Berardi 6: si presenta bene al match con uno scambio con Belotti e il susseguente tiro che termina a lato)

Belotti 6.5: come sempre, prova di grande generosità del Gallo. In avvio di partita ha una chance di calciare col destro dall’interno dell’area ma non è affatto preciso. Dopo aver provocato l’annullamento del gol di Insigne per la propria posizione irregolare, ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore per via di un evidente abbraccio di Krychowiak. Nella ripresa procura l’espulsione di Goralski, avvalorando ulteriormente la propria prestazione.

Insigne 6: al 20′ va a segno facendosi trovare pronto in area sul traversone basso di Barella, ma il gol viene annullato per la posizione irregolare di Belotti che ostacola l’intervento di Szczesny. Ad inizio secondo tempo prova il classico tiro a giro ma la palla esce sul fondo.

Ct Roberto Mancini (in panchina Alberico Evani):

POLONIA

Szczesny 6; Bereszynski 5.5, Glik 6, Bednarek 5.5, Reca 5.5; Krychowiak 5, Moder 5.5 (dal 46′ Goralski 4); Szymanski 5.5 (dal 46′ Zielinski), Linetty 5.5 (dal 74′ Milik), Jozwiak 5.5 (dal 46′ Grosicki); Lewandowski 5. Ct Brzeczek.

antonio.lucia@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse