Olimpiadi Milano-Cortina 2026: gli italiani decideranno il logo! Votazione lanciata al Festival di Sanremo

Il logo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sarà scelto dagli italiani! Per la prima volta nella storia, infatti, sarà il pubblico a scegliere l’emblema dei Giochi: l’iniziativa verrà lanciata sul palco della finale del Festival di Sanremo 2021 e il pubblico potrà effettuare la propria votazione online. L’esito verrà poi svelato in anteprima mondiale nel corso di una serata televisiva che Rai 1 dedicherà durante la prossima primavera propria alla rassegna a cinque cerchi che si disputerà in Italia. La grande novità è stata annunciata nel corso della firma del protocollo d’intesa tra la Rai e la Fondazione Milano-Cortina 2026. Al momento l’atto conclusivo della celeberrima kermesse canora è in programma per sabato 6 marzo, ma è molto probabile un ulteriore slittamento (si parla addirittura di fine aprile).

Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha affermato: “Le Olimpiadi di Milano-Cortina non sono solo un momento di condivisione, ma anche di unità nazionale, con il richiamo di tutte le istituzioni più importanti del Paese. L’obiettivo è far diventare questo evento la manifestazione del Paese”. Vincenzo Novari, amministratore delegato del Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026, ha dichiarato: “Le Olimpiadi non sono solo un mese di gare ma sono un viaggio che inizierà sulle reti tv pubbliche nella primavera del 2021 e che ci accompagnerà per i prossimi cinque anni. Sono un’occasione unica per il nostro Paese. Veniamo da un 2020 terrificante e il 2021 sarà altrettanto difficile. Dopo ci serve un trampolino perché dopo grandi difficoltà c’è sempre una ripartenza. Per i prossimi 20 anni l’Italia non avrà nessuna altra manifestazione di livello internazionale tale da far concentrare l’attenzione di tutto il mondo su di lei. Stiamo parlando di una vetrina unica”.

