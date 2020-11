Golf, Tiger Woods giocherà col figlio al torneo Pnc: campioni ed eredi si sfidano prima di Natale

Tiger Woods parteciperà con suo figlio Charlie al torneo Pnc, storica kermesse di golf a cui i più grandi campioni di questo sport si iscrivono insieme ai rispettivi pargoli. Lo statunitense sarà protagonista sul green del Ritz-Carlton Club di Orlando (Florida, USA) il 19-20 dicembre e cercherà di ottenere un risultato di assoluto prestigio: lui ha 44 anni, il figlio è ormai un adolescente di 11 anni. Charlie balzò agli onori della cronaca l’anno scorso, quando Woods lo abbracciò dop aver vinto l’Augusta Masters per la quinta volta in carriera, il suo 15mo Major nonché primo trionfo davanti a Charlie, il quale gioca in eventi junior e spesso ha la fortuna di avere il papà nel ruolo di caddie.

Il campionato Pnc è nato nel 1995 su idea di Alastair Johnson e ha visto la presenza di tante icone: Fuzzy Zoeller ha fatto coppia con la figlia Gretchen, Arnold Palmer ha giocato col nipote Sam Saunders, Aaron Stewart si era visto con Paul Azinger (Payne Stewart era deceduto in un incidente aereo). Il torneo, trasmesso dalla NBC, sarà a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. I Woods incroceranno altri big come John Daly, Greg Norman, Nick Price, Lee Trevino e Gary Player. L’obiettivo è quello di vincere come hanno fatto in passato Bernhard Langer, Raymond Floyd e Larry Nelson. Saranno presenti 20 squadre, si giocherà sulle 36 buche.

Foto: Lapresse