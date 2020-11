Olimpiadi Invernali Pechino 2022, omologata la pista olimpica del “YanQing Olympic Sliding Center”

Arrivano buone notizie dal fronte organizzativo per le Olimpiadi Invernali 2022 a Pechino. Come riporta la FISI, vi è stata l’omologazione della pista del YanQing Olympic Sliding Center che nella rassegna a Cinque Cerchi sarà la sede nella quale gareggeranno le specialità dello slittino artificiale e del bob su pista artificiale.

In rappresentanza dell’Italia c’era il tecnico Kurt Brugger, colpito favorevolmente dalla struttura e dalle sue caratteristiche: “E’ veramente enorme, non ho mai visto una cosa del genere. Forse addirittura esagerata, con una copertura grandissima e anche il villaggio olimpico è subito lì vicino, si raggiunge facilmente a piedi. Complessivamente il tracciato è tecnico ma senza esagerare, nella parte alta la velocità si aggira sui 130 km/h, e complessivamente è tantissimo da guidare, con tante possibili interpretazioni delle linee che possono fare la differenza. Chi saprà osare maggiormente, avrà ottime possibilità di raggiungere un bel risultato. Insomma, per fare la differenza occorrerà avere doti di guida, proprio come piace a noi“.

Vi era anche una rappresentativa degli atleti all’evento e il doppio lettone Sics/Sics, la tedesca Julia Taubitz, la svizzera Natalie Maag e l’austriaco Nico Gleirscher hanno potuto girare. Giova ricordare che la tappa di chiusura della Coppa del Mondo sarà proprio sulla pista cinese il 20 e 21 febbraio 2021, per consentire agli atleti di apprezzarne le peculiarità.

Foto: LaPresse