Nuovo lockdown imminente in Italia: atteso il DPCM. Cosa chiuderà, rebus scuola

Come riporta TGCOM24, domani il Premier Giuseppe Conte si recherà in Parlamento, alle 12.00 alla Camera ed alle 17.00 in Senato per comunicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria: si vocifera in maniera sempre più insistente di un nuovo DPCM che dovrebbe contenere misure ancora più restrittive.

La stretta si dovrebbe avere nelle zone in cui l’indice di contagio è più elevato: al momento pare che le misure possano essere locali e non nazionali, ma oggi pomeriggio, quando ci dovrebbe essere una nuova riunione tra il Presidente del Consiglio, il Comitato tecnico-scientifico, ed il capidelegazione, verrà presa la decisione definitiva.

Potrebbe essere scongiurato un lockdown nazionale, ma previsto soltanto a livello locale, nelle grandi aree metropolitane dove attualmente i contagi sono più elevati. Potrebbe però anche tornare il divieto riguardante gli spostamenti tra diverse Regioni, ma in questo momento si tratta soltanto di un’ipotesi.

Anche la scuola potrebbe risentire delle misure contenute nel nuovo DPCM, dato che le lezioni in presenza potrebbero essere confermate soltanto fino alla seconda media, partendo poi con la didattica a distanza per tutte le classi successive, laddove non sia già prevista da provvedimenti regionali.

CHIUSURE PREVISTE DPCM 24 OTTOBRE

Teatri e cinema

Palestre e piscine

Bar e ristoranti dalle ore 18 (esclusi asporto e consegne a domicilio)

Pasticcerie e gelaterie dalle ore 18 (esclusi asporto e consegne a domicilio)

CHIUSURE POSSIBILI CON UN NUOVO DPCM

Lockdown locali

Divieto di spostamenti tra Regioni

Didattica a distanza dalla terza media in poi

Foto: LaPresse