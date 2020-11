Discorso Giuseppe Conte, quando parlerà il Premier. Atteso un nuovo DPCM

Come riporta TGCOM24, domani il Premier Giuseppe Conte si recherà in Parlamento, alle 12.00 alla Camera ed alle 17.00 in Senato per comunicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria: si vocifera in maniera sempre più insistente di un nuovo DPCM che dovrebbe contenere misure ancora più restrittive. Non è stata ancora stabilita una data per un discorso agli italiani, ma probabilmente parlerà la sera stessa in cui verrà annunciato il nuovo DPCM.

COSA DIRA’ GIUSEPPE CONTE?

Nel discorso agli italiani il Premier informerà i cittadini circa il nuovo DPCM con le nuove misure restrittive previste in Italia ed i provvedimenti adottati. La stretta si dovrebbe avere nelle zone in cui l’indice di contagio è più elevato: al momento pare che le misure possano essere locali e non nazionali, ma oggi pomeriggio verrà presa la decisione definitiva.

COME SI POTRA’ SEGUIRE IL DISCORSO DEL PREMIER?

Il discorso sarà trasmesso in diretta tv sui principali canali televisivi di Rai, Mediaset, Sky Tg 24 e in diretta streaming sulla Pagina Facebook del Premier, sul canale YouTube del Governo, e su Sky Go, Rai Play, Mediaset Play.

DISCORSO DI GIUSEPPE CONTE AGLI ITALIANI: TV E STREAMING

Diretta tv sui principali canali televisivi di Rai, Mediaset, Sky Tg 24, LA7, in particolare Rai1, Rainews24, SkyTG24, TGcom24, LA7

Diretta streaming sui canali Sky Go, Rai Play, Mediaset Play

Diretta streaming sul canale Youtube del Governo

Diretta streaming sulla Pagina Facebook del Premier

Foto: LaPresse