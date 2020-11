Nuoto, ISL 2020: Caeleb Dressel mostruoso, record mondiale nei 100 misti a Budapest!

Si sapeva che il suo sarebbe stato suo il ruolo del primattore e così sta accadendo nella vasca corta di Budapest (Ungheria). Nella seconda sessione della semifinale 2 della Champions League del nuoto (ISL 2020), Caeleb Dressel ha regalato un grande spettacolo.

Nei 100 misti, specialità tipica della piscina da 25 metri, l’asso dei Cali Condors ha stracciato la concorrenza con un fantascientifico 49″88, primo uomo al mondo ad abbattere il muro dei 50″. Messo in soffitta il vecchio primato del russo Vladimir Morozov (50″26) e dominio assoluto nella prova che ha visto Marco Orsi, in rappresentanza degli Iron, concludere in quinta posizione con il tempo di 52″18.

Loading...

Loading...

A completare il podio l’altro atleta della compagine di base a San Francisco il polacco Marcin Cieslak (51″14) e il norvegese Tomoe Hvas (51″95) per i LA Current, abbondantemente distanti dal “siluro” Dressel. Cali Condors che in questa specialità hanno fatto cifra tonda visto il piazzamento dei nuotatori citati.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse