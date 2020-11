Nuoto, ISL 2020: Adam Peaty realizza il nuovo primato del mondo nei 100 rana in vasca corta a Budapest

Si sapeva che la Finale della International Swimming League 2020 avrebbe riservato i fuochi d’artificio e così sta accadendo. Dopo quanto fatto da Caeleb Dressel nei 100 misti (record del mondo in questa specialità), è stato il turno del britannico, campione olimpico e mondiale, Adam Peaty replicare quanto fatto dall’asso dei Cali Condors.

Negli amati 100 rana l’asso del Regno Unito ha migliorato il primato mondiale da lui stesso detenuto di 8 centesimi: 25″85 il passaggio mostruoso ai 50 metri e 29″56 il ritorno. Il totale è imbarazzante: 55″41. Peaty davvero straordinario per la compagine dei London Roar, ma nello stesso tempo il bielorusso Ilya Shymanovich è stato all’altezza della situazione: 55″49 per lui, eguagliando il precedente record del mondo. Una gara su livelli spaziali in cui il terzo, ovvero Nic Fink dei Cali Condors, è parso “normale” nonostante un 56″16 notevolissimo.

Foto: LaPresse