NBA 2020-2021, Andre Drummond esercita la player option presente nel suo contratto

Il mercato NBA continua a regalare colpi di scena. Tanti sono i giocatori che entreranno in free agency, ma c’è anche chi ha scelto di rimandare l’appuntamento all’anno prossimo. Come Andre Drummond, centro dei Cleveland Cavaliers, il quale, stante quanto riporta Marc Stein, ha deciso di esercitare la player option presente nel suo contratto, che prevede che il pivot giochi un’altra stagione con il sodalizio dell’Ohio ricevendo un salario a ben 28,7 milioni di dollari.

Drummond era arrivato ai Cavs durante lo scorso inverno, quando questi lo avevano ricevuto via trade dai Detroit Pistons, la franchigia che aveva scelto il pivot al draft nel 2012. Due volte all-star, nel 2016 e nel 2018, Drummond è uno dei migliori rimbalzisti della NBA, se non, addirittura, il numero uno in assoluto nel fondamentale. Egli, infatti, dalla stagione 2013-2014 ad oggi ha sempre viaggiato a una media superiore a tredici carambole a partita durante la stagione regolare.

Prima dello stop dovuto alla pandemia, nel 2019-2020, Drummond stava facendo una stagione da 17,7 punti e 15,2 rimbalzi di media. Numeri che dovrebbero fare del lungo dei Cavaliers uno dei pezzi più pregiati della free agency, se non fosse che Andre non è mai riuscito a migliorare i suoi atavici problemi in difesa e per questo motivo il suo valore sul mercato è sempre molto incerto e dipendente da molti fattori.

