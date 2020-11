Nasce la Champions League di ciclismo su pista! Debutterà nell’autunno 2021, tantissimi big in gara

Nasce la Champions League di ciclismo su pista. Il nuovo format è stato lanciato in collaborazione da UCI ed Eurosport Events, debutterà tra un anno esatto e si prefigge l’obiettivo di dare maggiore lustro a questo sport. I corridori si sfideranno ogni weekend, per sei settimane, in quattro specialità: scratch, keirin, eliminazione e inseguimento individuale. La competizione dovrebbe svolgersi per la prima volta tra novembere e dicembre 2021. Parteciperanno i nove corridori meglio piazzati nell’inseguimento individuale e nel keirin, più tutti i medagliati ai Mondiali.

David Lappartient, Presidente dell’UCI, ha dichiarato: “Oggi, insieme con il nostro partner Eurosport Event, siamo lieti di annunciare nome, logo e ambasciatori (Kristina Vogel e Chris Hoy – ndr) del futuro circuito su pista, disegnato soprattutto per i fan televisivi. Tra novembre e dicembre 2021, la Champions League UCI su pista metterà insieme i migliori velocisti e specialisti dell’endurance nello spazio di sei settimane in brevi format, con l’obiettivo di presentare la disciplina a una nuova fetta di pubblico alla ricerca di emozioni. La nuova competizione si ripromette di portare una ventata d’aria fresca a una disciplina storica del nostro sport, delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi”.

Foto: Lapresse