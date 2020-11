MotoGP, previsioni meteo GP Europa: piove a Valencia, possibili qualifiche bagnate

Sarà un sabato molto particolare per la MotoGP. I piloti scenderanno in pista per le FP3, le FP4 e le qualifiche che potrebbero essere pesantemente condizionate dal meteo. Le previsioni, infatti, non lasciano molto spazio a dubbi e opportunità, con la pioggia che dovrebbe bagnare il circuito di Valencia che ospiterà il GP d’Europa.

Se le previsioni dovessero trovare riscontro nella realtà, quindi, si dovrà fare riferimento per forza di cose ai tempi ottenuti dai piloti nella FP2, visto che non potranno essere migliorati, con i primi 10 che saranno di fatto qualificati per la Q2. Ovviamente lo scenario potrebbe cambiare o essere completamente stravolto laddove le previsioni meteo dovessero essere disattese.

Finalmente torna in pista anche Valentino Rossi che è risultato negativo al Covid e, dopo aver saltato le due sessioni di ieri, cercherà di ritrovare il feeling con la sua Yamaha. In caso di pioggia, soprattutto nella Q1, il Dottore potrebbe sfruttare le sue doti e la sua grande sensibilità per rilanciarsi subito in buona posizione, in caso contrario avrà bisogno di qualche giro in più per cercare di essere competitivo.

Il Mondiale di MotoGP è ancora in bilico con ben quattro piloti racchiusi in 25 punti: Joan Mir 137 punti, Fabio Quartararo 123, Maverick Vinales 118 e Franco Morbidelli 112. Le qualifiche del terzultimo Gran Premio della stagione, inevitabilmente, diventano determinanti per i contendenti al titolo.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse