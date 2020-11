MotoGP, mercato 2021: tutti i nuovi ingaggi già ufficiali. E in Moto2 e Moto3…

Il Motomondiale 2020 è andato in archivio domenica scorsa in quel di Portimao, perciò è già arrivato il momento di proiettarci verso la prossima stagione. In MotoGP sono già stati ufficializzati 21 piloti sui 22 che prenderanno parte al Mondiale 2021, mentre per l’ultimo tassello sarà necessario aspettare probabilmente fino ai test invernali che precedono il via del campionato. L’incognita è legata al futuro compagno di squadra di Aleix Espargarò in Aprilia, in seguito alla squalifica di quattro anni inflitta ad Andrea Iannone. La casa di Noale dovrà scegliere presumibilmente uno tra Lorenzo Savadori (iscritto alla entry list provvisoria) e Bradley Smith, ma non è esclusa una possibile mossa a sorpresa.

L’anno prossimo ci saranno diverse novità in griglia: Jack Miller e Francesco Bagnaia sono stati promossi nel team ufficiale della Ducati, con Johann Zarco ed il rookie spagnolo Jorge Martin che li sostituiranno in Pramac. Line-up rivoluzionata anche da parte di Ducati Esponsorama, che potrà contare su due giovani esordienti italiani molto interessanti come Enea Bastianini (campione del mondo Moto2 in carica) e Luca Marini (vice-campione iridato Moto2). Grande curiosità in casa Repsol Honda per rivedere in pista Marc Marquez con il suo nuovo compagno Pol Espargarò, mentre nel Team LCR è stato confermato il giapponese Takaaki Nakagami in coppia con Alex Marquez, retrocesso di fatto dopo una prima stagione da rookie nella squadra ufficiale.

Yamaha ha confermato i suoi quattro piloti delle ultime due stagioni, effettuando però uno scambio tra Valentino Rossi (che va in Petronas al fianco dell’amico Franco Morbidelli) e Fabio Quartararo (promosso nel team Factory per affiancare Maverick Vinales). Coppia di piloti confermatissima per i Campioni del Mondo 2020 della Suzuki, che punta tutto su Joan Mir e Alex Rins anche nel 2021. Strategia molto intrigante infine da parte di KTM, che ha promosso Miguel Oliveira nel team ufficiale al fianco di Brad Binder per occupare il posto lasciato vacante da Pol Espargarò. Il portoghese è stato rimpiazzato in Tech 3 da Danilo Petrucci (in uscita da Ducati), che avrà come nuovo teammate Iker Lecuona.

Schieramento notevolmente rinnovato anche in Moto2 e Moto3, con 16 piloti italiani totali (10 nella classe mediana, 6 in quella leggera) attualmente iscritti alle entry list provvisorie del prossimo campionato. Da evidenziare in particolare l’ingaggio di Yari Montella in Speed Up al posto di Fabio Di Giannantonio (passato al Team Gresini) dopo aver dominato il CEV Moto2 2020, oltre allo sbarco nella categoria intermedia di cinque grandi protagonisti dell’ultimo Mondiale Moto3 come Albert Arenas, Tony Arbolino, Ai Ogura, Raul Fernandez e Celestino Vietti. Saranno cinque anche i nuovi esordienti al via della Moto3 nel 2021, tra i quali il campione in carica del CEV, Izan Guevara, ed il vincitore dell’ultima Red Bull Rookies Cup, Pedro Acosta. Assente lo Sky Racing Team VR46, che si concentrerà esclusivamente sulla Moto2.

L’ENTRY-LIST DEI PILOTI DEL MONDIALE MOTOGP 2021

Ducati Team: Jack Miller-Francesco Bagnaia

Pramac Racing: Johann Zarco-Jorge Martín

Avintia Racing: Luca Marini–Enea Bastianini

Repsol Honda Team: Marc Márquez-Pol Espargaró

LCR Honda Team: Alex Márquez-Takaaki Nakagami

Monster Energy Yamaha: Maverick Viñales-Fabio Quartararo

Petronas SRT: Franco Morbidelli-Valentino Rossi

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins-Joan Mir

Red Bull KTM Factory: Brad Binder-Miguel Oliveira

(Red Bull) KTM Tech3: Danilo Petrucci-Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaró-Lorenzo Savadori

L’ENTRY-LIST DEI PILOTI DEL MONDIALE MOTO2 2021

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge-Jake Dixon

Red Bull KTM Ajo: Remy Gardner-Raúl Fernández

Intact GP: Tony Arbolino-Marcel Schrötter

SAG Team: Thomas Lüthi-Kasma Daniel Kasmayudin

American Racing Team: Marcos Ramírez-Cameron Beaubier

Italtrans Racing Team: Lorenzo Dalla Porta-Joe Roberts

Pons Racing: Hector Garzó-Stefano Manzi

Gresini Racing: Nicolò Bulega-Fabio Di Giannantonio

Aspar Team: Aron Canet-Albert Arenas

MV Agusta Forward: Lorenzo Baldassarri-Simone Corsi

NTS RW Racing GP: Barry Baltus-Hafizh Syahrin

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi-Celestino Vietti

Honda Team Asia: Ai Ogura–Somkiat Chantra

Speed Up Racing: Jorge Navarro-Yari Montella

EG 0,0 Marc VDS: Sam Lowes-Augusto Fernández

L’ENTRY-LIST DEI PILOTI DEL MONDIALE MOTO3 2021

Leopard Racing: Dennis Foggia-Xavi Artigas

PrüstelGP: Jason Dupasquier-Ryusei Yamanaka

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-Pedro Acosta

(Red Bull) KTM Tech3: Ayumu Sasaki-Deniz Öncü

Gresini Racing: Jeremy Alcoba-Gabriel Rodrigo

Petronas Sprinta Racing: Darryn Binder-John McPhee

Snipers Team: Filip Salač-Andrea Migno

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay-Niccolò Antonelli

SIC58 Squadra Corse: Tatsuki Suzuki-Lorenzo Fellon

CIP – Green Power: Kaito Toba-Maximilian Kofler

Max Racing Team: Romano Fenati-Alonso López

Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi-Stefano Nepa

Honda Team Asia: Yuki Kunii-Andi Farid Izdihar

