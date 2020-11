MotoGP, Maverick Viñales: “L’obiettivo per questo weekend è finire davanti a Mir e Quartararo, ma non sarà semplice”

Il lungo fine settimana del Gran Premio d’Europa 2020 si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa del giovedì, in cui hanno parlato i primi sei piloti del Mondiale MotoGP. Uno degli osservati speciali di questo weekend valenciano sarà sicuramente Maverick Viñales, 3° in campionato a -19 dal leader Joan Mir quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Lo spagnolo della Yamaha Factory non sale sul podio da quattro gare a questa parte ed è quindi chiamato ad invertire il trend negativo già dal primo appuntamento di Valencia per restare in corsa per il titolo iridato.

“Per me le ultime gare non sono state così negative – ha detto Viñales – Abbiamo recuperato qualche punto in campionato, il che è positivo, ma abbiamo commesso diversi errori e questo ci ha permesso di capire alcune cose. Ora abbiamo davanti tre gare che potranno farci divertire molto. Valencia e Portimao sono piste che mi piacciono. Il potenziale della moto è molto buono, infatti abbiamo visto Morbidelli vincere ultimamente, e questo ci dà una buona positività in vista del weekend. Ci manca un po’ di costanza. Spero che il team ci possa dare qualcosa su cui lavorare per trovare un feeling migliore rispetto agli ultimi GP“.

“Credo che la nostra strategia sia molto chiara per questo weekend: finire davanti a Mir e Quartararo – prosegue il 25enne iberico – Non sarà semplice, ma lavoreremo sodo per cercare di dare il massimo e per cercare di esprimerci al meglio. Morbidelli rivale principale per il titolo? Sta facendo dei progressi incredibili in questa stagione, perciò sarà molto difficile da battere. Ha delle grandi qualità di guida, ma anche noi abbiamo dei punti di forza da sfruttare al massimo. Gerloff? Non ho mai parlato con lui faccia a faccia. Lui comunque sta andando molto bene in Superbike e credo si divertirà molto in MotoGP ma ha scelto davvero il peggior weekend per debuttare… Ci sarà la pioggia, farà freddo. Farà fatica a godersi questo weekend. Vedrà che la MotoGP è una moto completamente diversa rispetto alla Superbike, comunque io sarò disponibile se dovesse chiedermi consigli”.

