MotoGP, la Ducati vince il Mondiale costruttori. Ma che occasione persa senza Marc Marquez…

Il Mondiale MotoGP 2020 è andato in archivio con la vittoria odierna di Miguel Oliveira nel Gran Premio del Portogallo, mentre in casa Ducati si può sorridere per il secondo posto di Jack Miller e per il trionfo nel campionato costruttori. L’australiano del Team Pramac, che nel 2021 verrà promosso nella squadra ufficiale insieme a Francesco Bagnaia, si è confermato uno dei piloti più in forma della griglia nel finale di stagione contribuendo in maniera decisiva al successo finale della Ducati nella graduatoria riservata alle case.

Un risultato indubbiamente positivo, nell’ambito di un Mondiale caratterizzato da molti alti e bassi, ma a Borgo Panigale resta il rammarico di una grandissima occasione persa alla luce dell’assenza per infortunio di Marc Marquez. L’uomo di punta per provare a riportare il titolo in Italia era Andrea Dovizioso, ma il rapporto tra il forlivese ed il team si è frantumato sfociando in un divorzio ufficializzatosi in occasione del quarto weekend di gara dell’anno. Il Dovi, a parte la sua unica vittoria ottenuta proprio in Austria nel fine settimana della rottura con Ducati, non è mai riuscito a trovare un buon feeling con le nuove gomme Michelin in sella alla GP20 come dimostrano i suoi due soli podi complessivi ottenuti nell’arco del campionato.

Dovizioso, al termine del 2020, è comunque il migliore dei piloti Ducati in quarta posizione assoluta grazie alla regolarità e alla capacità di non commettere errori di rilievo la domenica (un solo ritiro), mentre Jack Miller ha dimostrato mediamente una maggiore competitività rispetto al romagnolo pagando però a caro prezzo quattro zeri per la sua classifica. Il bilancio finale della stagione resta negativo, nonostante il primo posto nel Mondiale costruttori, perché senza Marc Marquez l’unico obiettivo era quello di imporsi nel campionato piloti dopo tre anni consecutivi chiusi in seconda posizione alle spalle del fuoriclasse di Cervera. Vedremo se nel 2021 Miller e Bagnaia saranno in grado di trascinare la Rossa verso la corona iridata, specialmente nel caso in cui Marquez dovesse tornare ad alti livelli.

Foto: Lapresse