MotoGP, Jorge Lorenzo risponde alle critiche di Crutchlow: “Da quando non ci sono io Yamaha e Ducati vincono meno”

Il Mondiale MotoGP 2020 si avvia alla conclusione. Il sipario sta per calare e il verdetto più importante è stato emesso: lo spagnolo Joan Mir è campione del mondo sulla Suzuki. Un esito inaspettato frutto di tante variabili: il Covid-19 e l’infortunio dell’asso iberico Marc Marquez i fattori principali.

Ebbene, un’annata ai titoli di coda, ma motivi di che parlare ce ne sono. Uno tra questi riguarda il confronto dialettico tra il britannico Cal Crutchlow e il maiorchino Jorge Lorenzo. Come è ufficiale, Crutchlow, attualmente impegnato nel Team LCR Honda, dal 2021 sarà il nuovo tester in Yamaha, prendendo il posto di Lorenzo. Cal, a domanda, ha dichiarato che se la Casa di Iwata ha preso questa decisione è frutto del fatto che Jorge non sia un grande collaudatore.

Per questo motivo il cinque volte iridato, nell’ormai consueto Q&A su Instagram ha risposto a chi gli ha chiesto un’opinione sulle dichiarazioni di Crutchlow: “Dichiarare che io non sia un buon tester è come dire che la Terra è quadrata. Sia gli ingegneri che i piloti che hanno lavorato con me in Yamaha e Ducati lo sanno. Ho la capacità di far evolvere la moto rendendola più veloce. Parlano di numero, è un dato di fatto che dalla mia partenza entrambe le squadre stiano vincendo meno. Cal è stato uno dei piloti con il minor numero di vittorie e il maggior numero di cadute negli ultimi anni. Penso che sarà un grande tester, per controllare la consistenza della moto“, la risposta piccata di Lorenzo.

