MotoGP: Jack Miller: “Conquistare il campionato costruttori per la Ducati è un onore per me”

Con l’epilogo di Portimao si chiude l’esperienza di Jack Miller con il Team Pramac nel Mondiale MotoGP. L’australiano, secondo nel GP del Portogallo di ieri, tira le somme della propria permanenza nella squadra satellite di Ducati, pronto per il nuovo incarico ufficiale a partire dal 2021.

Il nativo di Townsville ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’. “Devo ringraziare Paolo Campinoti, Francesco Guidotti e tutti i ragazzi che hanno lavorato con me durante questi anni. In tutta la mia carriera non sono mai stato in una squadra per così a lungo. Mi sembra passato tantissimo tempo. Non dimenticherò mai i momenti passati insieme”.

Loading...

Loading...

Miller ha chiuso il suo intervento con un commento su questo particolare 2020. L’australiano ha chiuso al settimo posto nella classifica piloti con quattro podi all’attivo nelle quattordici competizioni disputate. Il portacolori della Ducati ha affermato: “Ho terminato a sette punti dal terzo posto con quattro DNF. Ho sbagliato come molti altri in questa stagione. Conquistare il campionato costruttori per la Ducati è un onore per me. Al termine di un anno come questo siamo contenti del risultato. Il prossimo obiettivo sarà vincere una gara”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:LaPresse