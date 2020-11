MotoGP, il Gran Premio del Portogallo 2020 si disputerà a porte chiuse. Niente pubblico a Portimao per l’ultimo round stagionale

Il Gran Premio del Portogallo 2020, valevole come ultima tappa stagionale del Motomondiale, si disputerà a porte chiuse. Questa è stata una delle decisioni prese nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri lusitano, con il Premier Antonio Costa che ha imposto agli organizzatori dell’evento il divieto di aprire le porte al pubblico. “Il promotore è già stato informato che il GP motociclistico si svolgerà senza pubblico. Non ci è permesso correre altri rischi, quindi non sarà consentito”, ha detto il primo ministro portoghese (fonte: Corriere dello Sport).

Ricordiamo che domenica scorsa il circuito di Portimao (che ospiterà anche la MotoGP fra tre settimane) è stato sede di un Gran Premio di Formula 1 in cui ben 27.500 spettatori hanno affollato le tribune per assistere all’evento. “Un’organizzazione inaccettabile“, secondo il governo portoghese, che ha infatti deciso di mettere le cose in chiaro per evitare di ripetere una situazione simile anche per il Motomondiale. Lo svolgimento dell’evento resta attualmente confermato, ma l’aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese ed in particolare in Algarve potrebbe mettere a rischio la disputa del Gran Premio nelle prossime settimane.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse