MotoGP, il calo di Andrea Dovizioso. I problemi della Ducati 2020 e cosa è cambiato (in peggio) dal triennio precede

Il Circus del Motomondiale torna a esibirsi e lo farà a Valencia per il terzultimo e penultimo round del campionato, prima della chiosa a Portimao (Portogallo). Sul circuito Ricardo Tormo, in Spagna, Andrea Dovizioso arriva all’appuntamento in quinta posizione nella classifica generale della MotoGP, con l’aritmetica speranza di essere in corsa per il titolo (-28 punti dalla vetta occupata dallo spagnolo della Suzuki di Joan Mir).

Vero è che salvo miracoli, per il ducatista l’iride è una chimera. Un’involuzione chiara quella del pacchetto italiano causata da un fattore su tutti: le gomme. E’ ormai storia nota che la nuova mescola Michelin sia stata compresa poco dalla Rossa. La moto di Borgo Panigale, come al solito, non eccelle nelle fasi di percorrenza classiche e su una copertura che va ad esaltare la velocità in curva ci sono delle problematiche sostanziali. In altre parole gli pneumatici transalpini sono un enigma per il “Dovi” e il proprio team e, di conseguenza, anche gli aspetti migliori della moto italiana sono venuti a mancare. Ci si riferisce in questo senso alla frenata e alla trazione.

Loading...

Loading...

Pertanto, in un Mondiale della classe regina molto difficile da raccontare per via anche dell’assenza del leader designato e atteso Marc Marquez, Dovizioso purtroppo non è stato in grado di approfittare della situazione, affondato nelle criticità tecniche della Ducati. Oltre a ciò, va tenuto in debito conto una storia che al termine di questo campionato finirà tra il centauro italiano e la Casa motoristica del Bel Paese. Le strade, infatti, si divideranno e forse Andrea per necessità dovrà accettare un ruolo da collaudatore in Yamaha, visto che al di là dell’Aprilia le selle di tutte le squadre sono occupate.

Ci si avvia quindi a un ultimo capitolo un po’ triste tra il forlivese e la squadra di Borgo Panigale, che sicuramente avrebbero preferito lasciarsi col sorriso e non con tanti rimpianti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo