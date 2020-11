MotoGP, Franco Morbidelli: “Stagione grandiosa. Portimao? Corsa sulle montagne russe”

Franco Morbidelli ha vinto il GP di Valencia 2020 andata in scena settimana scorsa nella località spagnola e si presenta con grande entusiasmo a Portimao, dove nel weekend si disputerà il GP di Portogallo 2020, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota romano, quest’anno capace di imporsi in ben tre gare, occupa il secondo posto in classifica generale ed è motivato a conservare il piazzamento d’onore alle spalle dello spagnolo Joan Mir, già sicuro del titolo iridato. In questa tormentata stagione il centauro della Yamaha Petronas si è messo in grandissima luce e soltanto alcuni episodi sfortunati gli hanno impedito di lottare per il Mondiale fino all’ultima gara.

Franco Morbidelli si è presentato alla conferenza stampa della vigilia: “Sono molto emozionato e curioso di capire come sarà questa pista in sella a una MotoGP. Ho gareggiato qui nel 2013 e un paio di mesi fa ho girato su questo circuito, ricordo che è un circuito ad alta adrenalina. Sarà dunque interessante, mi sento piuttosto bene, mi sento a posto col mio pacchetto e quindi non vedo l’ora. Non vedo l’ora, è come una corsa sulle montagne russe ma su asfalto. Voglio essere veloce e divertirmi“.

Loading...

Loading...

Il centauro italiano potrebbe essere il primo pilota Yamaha a vincere quattro gare in una stagione dopo Jorge Lorenzo 2016, il primo non ufficiale a infilare un poker dai tempi di Sete Gibernau 2004: “Non conoscevo queste statistiche, ci penserò più tardi. Ad ogni modo questa è stata una stagione grandiosa, credo di essere riuscito a scoprire una parte di me che non conoscevo: la parte seria, quella da duro lavoratore. E mi è piaciuta, in Malesia mi sono reso conto che mi sentivo meglio in moto e che potevo essere più aggressivo, di sentire di più quello che facevo in moto. La stagione è stata grandiosa: tre vittorie, un podio a Brno, sono molto contento dell’annata nel suo complesso“.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse