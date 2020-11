MotoGP, Fabio Quartararo: “La gomma degrada molto velocemente”

Fabio Quartararo commenta le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della MotoGP 2020. Il francese di casa Yamaha ha completato al quinto posto il turno odierno con un ritardo di 307 millesimi dalla pole-position dal portoghese Miguel Oliveira (KTM).

Il transalpino ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Anche oggi abbiamo faticato. Siamo riusciti a conquistare il quinto tempo in Q2 e questo penso che sia positivo. Il passo non è male, ma il feeling non è dei migliori. La gomma degrada molto velocemente. Al momento la mescola più dura è l’opzione più indicata per la gara. Ho un buon ritmo con questa gomma. Il warm-up di domani sarà molto importante per prendere la decisione giusta. Il grip non è dei migliori. Penso che possiamo disputare una buona gara. Voglio concludere al meglio il campionato dopo le delusioni di Valencia”.

Quartararo ha completato il suo intervento con una considerazione in vista del 2021. Il futuro alfiere ufficiale della compagine asiatica ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per essere più calmo e meno emotivo possibile. Settimana prossima, a casa, dovrei rivolgermi ad uno psicologo. Sono già andato qualche volta, ma andrò più spesso. Ogni dettaglio può fare la differenza”.

