MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non avevo feeling. Domani ci si giocherà il 70% della gara nei primi tre giri”

Ancora una volta Andrea Dovizioso ha vissuto un sabato avaro di soddisfazioni. Il trentaquattrenne forlivese ha sofferto oltremodo in qualifica, senza riuscire a sfruttare il potenziale della sua Ducati. Se Jack Miller e Johann Zarco hanno portato le loro Desmosedici rispettivamente in prima e seconda fila, Dovi non è andato oltre la diciassettesima (e quint’ultima) posizione, venendo battuto da tutti i compagni di marca a eccezione dell’ormai derelitto Tito Rabat. Non ci sono, dunque, grandi prospettive in vista della gara di domani. Ecco quanto dichiarato da Andrea ai microfoni di Sky MotoGP al termine della giornata odierna.

“Oggi non avevo feeling per fare un giro buono già in mattinata e infatti non sono riuscito a entrare nel Q2, dove il meteo ci ha impedito di giocarci al meglio le nostre possibilità nel secondo time attack dopo che nel primo ho avuto qualche difficoltà. Cosa mi aspetto per domani? Secondo me solo le Suzuki possono rimontare dal centro del gruppo, perché hanno un gran passo. Quello degli altri invece è molto simile e quindi i primi giri saranno determinanti. Quando ci sono 16 piloti tutti più o meno sullo stesso livello, è fondamentale guadagnare quanto più possibile nelle prime tre tornate, è lì che ci si gioca il 70% della gara”.

Foto: Valerio Origo