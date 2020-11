Moto3, i piloti partecipanti al Mondiale 2021. La entry-list provvisoria e gli italiani

Saranno sei gli italiani al via del Mondiale 2021 di Moto3. Calato il sipario sull’annata 2020, è già tempo di pensare a quella prossima, sperando che la pandemia non faccia sentire i suoi effetti.

La categoria, in chiave italiana, risentirà dell’addio dello Sky Racing Team VR46 che gareggerà in Moto2, con l’obiettivo poi di arrivare in MotoGP nei prossimi anni. Pertanto spetterà a Dennis Foggia del Leopard Racing guidare la truppa italiana. Il centauro del Bel Paese vorrà sicuramente riscattarsi da un anno non così esaltante, seppur caratterizzato da tre podi, con il successo a Brno (Repubblica Ceca) a regalare un bel sorriso.

A far compagnia al pilota originario di Roma, ci saranno Andrea Migno nello Snipers Team, Niccolò Antonelli nel Reale Avintia Racing, Romano Fenati nella squadra di Max Biaggi e la coppia tutta tricolore formata da Stefano Nepa e da Riccardo Rossi nel BOE Skull Rider Facile Energy.

L’ENTRY-LIST DEI PILOTI DEL MONDIALE MOTO2 2021

Leopard Racing: Dennis Foggia-Xavi Artigas

PrüstelGP: Jason Dupasquier-Ryusei Yamanaka

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-Pedro Acosta

(Red Bull) KTM Tech3: Ayumu Sasaki-Deniz Öncü

Gresini Racing: Jeremy Alcoba-Gabriel Rodrigo

Petronas Sprinta Racing: Darryn Binder-John McPhee

Snipers Team: Filip Salač-Andrea Migno

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay-Niccolò Antonelli

SIC58 Squadra Corse: Tatsuki Suzuki-Lorenzo Fellon

CIP – Green Power: Kaito Toba-Maximilian Kofler

Max Racing Team: Romano Fenati-Alonso López

Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi-Stefano Nepa

Honda Team Asia: Yuki Kunii-Andi Farid Izdihar

