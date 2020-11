Moto2, risultato FP1 GP Europa 2020: Thomas Luthi il più veloce sul bagnato, Marco Bezzecchi 5° il migliore degli italiani

E’ stato lo svizzero Thomas Luthi il più veloce della FP1 del GP d’Europa 2020 di Moto2. Sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) lo svizzero ha saputo interpretare al meglio condizioni d’asfalto complicate (bagnate-umide), ottenendo il crono di 1’48″975. L’elvetico, in sella alla Kalex del Liqui Moly Intact GP, ha preceduto lo spagnolo Hector Garzo (Flexbox HP 40) di 0″128 e l’altro iberico Aron Canet del Team Aspar su Speed Up di 0″421.

Una sessione condizionata da una pista, quindi, resa particolarmente insidiosa dal livello di grip, con Marco Bezzecchi migliore dei centauri italiani dello Sky Racing Team VR46 a 0″620 in quinta posizione, preceduto dal malese Hafizh Syahrin (+0″604) sulla Speed Up. A completare il quadro della top-10 troviamo il leader del campionato Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) a 0″650, un ottimo Nicolò Bulega del Team Gresini a 0″717, Enea Bastianini (Italtrans Racing) a 0″902, Simone Corsi (MV Agusta) a 0″925 e Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) a 0″960. In grande difficoltà Luca Marini, solo 28° a 3″955 sull’altra Kalex dello Sky Racing Team VR46.

Loading...

Loading...

Il fratellino di Valentino Rossi non è al top della condizione per via di una caduta in allenamento di alcuni giorni fa, stando a quanto riferito da Sky Sport. In chiave tricolore, giusto citare Stefano Manzi 12° sull’altra MV Agusta, Fabio Di Giannantonio 14° sulla Speed Up e Lorenzo Dalla Porta 20° sulla Kalex dell’Italtrans Racing.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse