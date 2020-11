Milan-Lilla, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Il Milan si prepara per il terzo appuntamento del Girone H della Europa League 2020-2021. I rossoneri, dopo il match casalingo vinto contro lo Sparta Praga, giocano ancora a San Siro, giovedì 5 novembre alle ore 21.00 contro i francesi del Lilla, i rivali forse più importanti per la prima posizione del raggruppamento della seconda competizione continentale per club.

La formazione di mister Stefano Pioli, tuttavia, sa che se proseguirà con questo andamento non avrà problemi a passare il turno verso i sedicesimi di finale della seconda coppa continentale per club. I rossoneri, infatti, veleggiano con 6 punti dopo due turni con sei reti segnate e appena una al passivo. I francesi si trovano al secondo posto a quota 4 punti, mentre il Celtic è terzo con 1, mentre lo Sparta Praga chiude il raggruppamento ancora a quota zero.

IN TV – Milan-Lilla sarà trasmessa da Sky Sport 1 (201) mentre su Diretta Gol Europa League su Sky Sport Collection (205) si potranno seguire i momenti più importanti del match di San Siro. In streaming si potrà seguire su SkyGO e Now TV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2020-2021

Giovedì 5 novembre

Ore 21.00 Milan – Lilla

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All Pioli.

Lilla (4-4-2); Maignan; Celik, Soumaoro, Bodman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; David, Yaziki. All: Galtier

