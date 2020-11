“Mi chiamo Francesco Totti”: di cosa parla il film? Trama, regista, come vederlo in tv e streaming

Sbarca anche sul piccolo schermo “Mi chiamo Francesco Totti“, il film tratto dal libro “Un Capitano”, di Totti e Paolo Condò: la pellicola diretta da Alex Infascelli sarà visibile lunedì 16 novembre alle ore 21.15 in tv in abbonamento su Sky Cinema Uno e Sky Sport Serie A ed in streaming in abbonamento su Sky Go e NOW TV.

Il film è un flashback che Francesco Totti vive nella notte prima del suo addio al calcio, avvenuto il 28 maggio 2017: a narrare è lo stesso calciatore, che tocca anche momenti intimi e ricordi inediti. Si parte dai primi anni alla Lodigiani, si passa per le vittorie di Scudetto e Coppa del Mondo, fino all’ultima partita con la maglia della Roma.

Così Alex Infascelli parla del film: “Tutto ciò che è raccontato nel film, come tutto ciò che è omesso, è lo specchio di quello che Francesco trova veramente importante nella sua storia, la storia che lo ha portato sino a qui. Quando mi è stato proposto di raccontare la storia di una figura immensa e trasversale come quella di Francesco Totti, ero in dubbio se accettare o meno. Non per superbia ma, al contrario, per umiltà“.

Prosegue il regista: “Pensavo che questo non dovesse essere un documentario sul calcio, bensì il memento filmico di un periodo irripetibile per Roma, e del suo protagonista, che non ha avuto, e non avrà, eguali nella storia di questa città. Per fare questo, senza peccare di onnipotenza, avevo una sola possibilità: quella del racconto in prima persona, ovvero coinvolgere totalmente Francesco, che diventava la sola voce narrante della storia, l’unico che poteva ridimensionare se stesso. Un uomo capace di slanci introspettivi e descrizioni immaginifiche e sorprendenti“.

Foto: LaPresse