Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Rafael Nadal viene sconfitto in due set da Alexander Zverev

A Parigi-Bercy, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, oggi, sabato 7 novembre, si è giocata la seconda semifinale del tabellone principale di singolare maschile. La testa di serie numero 1, lo spagnolo Rafael Nadal, è stato sconfitto dal teutonico Alexander Zverev, numero 4 del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 41 minuti di gioco.

Nel primo set Nadal perde il servizio nel terzo game addirittura a zero ed il teutonico è solidissimo in battuta: appena sette punti persi in cinque turni, con il tedesco che non concede alcuna possibilità di controbreak all’iberico. Nel decimo game, alla terza occasione, Zverev chiude per il 6-4 dopo 38 minuti di gioco.

Nella seconda frazione ancora il terzo game è fatale allo spagnolo, che ai vantaggi cede nuovamente la battuta. Le occasioni di break però in questo parziale fioccano: Zverev sciupa un altro break point nel quinto game e ben quattro nel settimo, invece Nadal non concretizza due possibilità nel sesto gioco. L’iberico ottiene il controbreak nell’ottavo gioco, poi seguono nove punti consecutivi del giocatore in battuta. Nell’undicesimo game il tedesco trova nuova linfa e trova il break a trenta, andando a servire per il match: alla seconda occasione il teutonico chiude per 7-5 dopo un’ora e tre minuti.

Le statistiche indicano come Zverev esca vittorioso da un match nel quale ha vinto più punti dell’avversario, 70 contro 58, ma a contare è soprattutto il 3 su 8 nel conto delle palle break sfruttate, mentre lo spagnolo chiude con 1 su 3, che non gli permette comunque l’accesso alla finale di domani.

Foto: LaPresse