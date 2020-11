Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Rafael Nadal rimonta e batte Feliciano Lopez

A Parigi-Bercy, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, oggi, mercoledì 4 novembre, si è completato il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile. La testa di serie numero 1, Rafael Nadal, ha vinto in rimonta il derby iberico contro Feliciano Lopez, imponendosi con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco.

Nel primo set Nadal perde il servizio in apertura, prova a reagire, ma nel quarto game sciupa l’unica occasione per il controbreak che il connazionale gli concede. Lopez infatti torna subito ad essere solido al servizio e così al primo set point chiude per il 6-4 dopo 40 minuti di gioco.

Nella seconda frazione l’equilibrio non si spezza, anche se Nadal è poco cinico, mancando due palle break nel quarto game e tre nel sesto, tutte non consecutive. Si va al tie break, dove è decisivo il minibreak giocato dopo il cambio di campo, con Nadal che scappa e poi chiude per 7-5 dopo un’ora e sei minuti.

Nella partita decisiva Nadal trova subito il break, addirittura a zero, anche se Lopez può recriminare per non aver sfruttato due occasioni non consecutive per l’immediato controbreak. Il numero uno del seeding non concede altre opportunità, cedendo appena quattro punti nei seguenti quattro turni al servizio, trasformando il secondo match point che vale il 6-4 in 45 minuti.

Le statistiche indicano come Nadal esca vittorioso da un match nel quale ha vinto più punti dell’avversario, 105 contro 96, ma a pesare è soprattutto l’1 su 7 nel conto delle palle break sfruttate, mentre il connazionale chiude con 1 su 4, che non gli permette comunque l’accesso agli ottavi di domani.

Foto: LaPresse