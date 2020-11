LIVE Djokovic-Thiem, ATP Finals DIRETTA: va in scena la rivincita degli Australian Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Dominic Thiem, prima semifinale delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra. Entrambi i contendenti arrivano al penultimo atto con due vittorie ed una sconfitta: Djokovic, dopo il successo con Schwartzman e il brutto ko con Medvedev, ha dovuto battere Alexander Zverev ieri per potersi assicurare l’accesso a questa partita. Thiem invece, dopo aver disputato e vinto due partite di gran livello con Tsitsipas e Nadal ed essersi guadagnato la semifinale, ha perso contro Andrey Rublev.

Il torneo del numero 1 al mondo, al netto del bilancio positivo, non è stato brillantissimo. In ognuna delle tre partite non è apparso il Djokovic che ci saremmo aspettati: poca incisività alla risposta, da sempre suo colpo migliore, e sensazione di non avere il giusto focus sull’incontro. Al contrario di Thiem, che nelle prime due partite del round robin è stato colui che ha offerto il tennis più bello dell’intero torneo, con la partita contro Rafa Nadal che sarà sicuramente da ricordare.

Quella di oggi è la dodicesima partita fra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Il bilancio parla di sette vittorie a quattro per il serbo, che ha vinto anche l’ultimo scontro risalente alla finale dell’Australian Open di quest’anno. L’austriaco si trovò in vantaggio al terzo set, ma alla fine Nole vinse 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Due precedenti sul veloce indoor, entrambi alle Finals: nel primo, datato 2016, Djokovic si impose 6-7 6-0 6-2, mentre lo scorso anno Thiem si prese la vittoria per 6-7 6-3 7-6.

Il match delle ATP Finals 2020 tra Novak Djokovic ed Dominic Thiem inizierà non prima delle ore 15.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

Foto: Lapresse