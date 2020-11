LIVE Djokovic-Thiem 5-7 7-6 6-7, ATP Finals DIRETTA: Thiem vince il tie-break e si prende la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Loading...

Loading...

18.10 Dominic Thiem si prende la finale delle ATP Finals con una bellissima vittoria 7-5 6-7 7-6 contro Novak Djokovic! Non c’è modo migliore per festeggiare la vittoria numero 300 nel circuito ATP. Gara combattutissima, con un solo break concesso in quasi tre ore di gioco; l’austriaco poteva patire pesantemente le quattro palle match sprecate nel secondo set, ma alza ulteriormente il suo livello e accede alla finale di Londra per il secondo anno consecutivo. Novak Djokovic deve invece abbandonare il sogno di raggiungere Roger Federer a sei successi in questo torneo.

GAME, SET AND MATCH! DOMINIC THIEM VINCE 7-5 6-7 7-6 CONTRO NOVAK DJOKOVIC E VA IN FINALE DELLE ATP FINALS!

5-6 Djokovic annulla il primo match point con l’ace.

4-6 MERAVIGLIOSO ROVESCIO DI THIEM! Si insiste sulla diagonale, poi accelerata MAESTOSA! DUE MATCH POINT!

4-5 Ace centrale di Thiem, che potrebbe aver ribaltato l’inerzia.

4-4 Va fuori giri con il rovescio Djokovic, quattro punti in fila per l’austriaco.

4-3 Errore di Djokovic, che invogliato dai back di Thiem attacca e spedisce la pallina in rete! Partita di nuovo in equilibrio

4-2 E sale di tono Thiem che conquista il punto mettendo i piedi in campo! Si cambia lato.

4-1 Ace di Thiem, ma ora è sotto di due minibreak. Djokovic ha il match fra le mani.

4-0 Lungo il dritto di Thiem, bruttissimo segnale per lui.

3-0 Servizio sulla riga del serbo, che conferma il break.

2-0 Prima potentissima di Djokovic.

1-0 Doppio fallo Thiem, che inizia malissimo. Subito minibreak.

6-6, SI VA AL TIE-BREAK!

40-15 Steccata di dritto di Thiem. Djokovic ad un punto dal tie-break decisivo.

30-15 E arriva l’ace di Djokovic!

15-15 Si combatte sulla diagonale in back di rovescio, Thiem ne esce con un vincente lungolinea.

15-0 Seconda di servizio tenera di Djokovic, ancor più morbida la risposta di Thiem, accelerata del numero 1 al mondo.

GAME THIEM, 5-6! Si garantisce il tie-break l’austriaco.

40-30 Servizio potente di Thiem, Djokovic risponde e manda fuori. Urla di rabbia il serbo che voleva lo scambio.

30-30 Altro dritto sul nastro per l’austriaco.

30-15 Sbaglia il dritto Thiem dopo il servizio esterno.

30-0 Thiem coglie la riga e spiazza Djokovic, che risponde come può senza successo

15-0 Djokovic scende a rete e indovina il passante di rovescio, Djokovic intuisce ma non indirizza.

GAME DJOKOVIC, 5-5! Grandissimo vincente di dritto nel numero 1 al mondo!

40-15 Fuori anche questa risposta bloccata dell’austriaco.

30-15 Mette la prima Djokovic e si prende lo scambio.

15-15 Il nastro aiuta Thiem, con il suo dritto che si incolla alla rete e finisce nel campo di Djokovic.

15-0 Servizio e dritto per Djokovic.

GAME THIEM, 4-5! Si combatte sullo slice, poi Djokovic attacca a rete il rovescio di Thiem ma la sua volée finisce in rete.

40-30 Ace centrale di Thiem, decimo della sua partita.

30-30 Gran passante di Djokovic, che arriva come un falco sul colpo di Thiem.

30-15 Gran servizio e schiaffo di dritto di Thiem.

15-15 Djokovic esce dalla diagonale di rovescio con il lungolinea di rovescio, applaude anche Thiem!

15-0 Lungo il dritto di Djokovic

GAME DJOKOVIC, 4-4! E arriva anche l’ace del serbo.

A-40 Prima di servizio da maestro di Djokovic.

40-40 Ma arriva lungo il dritto di Djokovic. Si va ai vantaggi.

40-30 Gran servizio del serbo.

30-30 Errore del numero 1 al mondo.

30-15 Djokovic può prendere tutto, ma questo rovescio di Thiem è davvero fuori portata.

30-0 In rete il rovescio di Thiem.

GAME THIEM, 3-4! Gran servizio a uscire di Thiem.

40-15 Fa tutto bene il numero 1 al mondo, ma poi gli rimane la volée sulla racchetta!

30-15 Djokovic risponde in allungo costringendo Thiem all’errore.

30-0 Dolcissima la smorzata dell’austriaco.

15-0 Servizio esterno di Thiem che poi strappa il punto venendo a rete.

GAME DJOKOVIC, 3-3! Mantiene il servizio a zero il serbo.

40-0 Altro errore di dritto dell’austriaco, davvero tanti oggi.

30-0 Ace di Djokovic

15-0 Finisce lunghissimo il rovescio di Thiem

GAME THIEM, 2-3! Ace dell’austriaco.

40-15 Gran dritto di Thiem sulla sinistra di Djokovic, che deve arrendersi.

30-15 Appena larga la soluzione di dritto del numero 1 al mondo.

15-15 Djokovic non tiene in campo il dritto lungolinea.

0-15 Fuori il dritto di Thiem

GAME DJOKOVIC, 2-2! Altra prima esterna imprendibile.

40-15 Altra prima di servizio vincente per Djokovic

30-15 Thiem cambia il ritmo del gioco con lo slice e realizza il punto venendo a rete.

30-0 Servizio al corpo di Djokovic, Thiem non riesce a gestire.

15-0 Prova ad uscire da un duro scambio Thiem, va lungo il suo dritto lungolinea.

GAME THIEM, 1-2! Altra prima esterna del numero 3 al mondo, incontrollabile.

40-15 Aggredisce la risposta Djokovic e si prende il punto.

40-0 Ingestibile la randellata di servizio di Thiem.

30-0 Vincente di dritto dell’austriaco

15-0 Thiem attacca a testa bassa e si prende il punto mettendo i piedi in campo

GAME DJOKOVIC, 1-1! Ora Thiem a servire

40-15 Si battaglia da fondocampo, Djokovic il primo a cedere.

40-0 Altra gran prima di Djokovic.

30-0 Altra risposta fuori bersaglio del numero 3 al mondo

15-0 Djokovic manda fuori campo Thiem con il servizio, l’austriaco prova a colpire mandando fuori

GAME THIEM, 0-1! Terzo vincente di fila di Thiem, stavolta con il rovescio lungolinea.

40-0 E di nuovo Thiem con il dritto va a colpire.

30-0 Dritto sventagliato di Thiem a segno

15-0 Fuori il dritto di Djokovic

SET DJOKOVIC! Altro errore di Thiem, e Djokovic si guadagna il terzo set! Djokovic si mangia le mani dopo aver sbagliato quattro match point!

11-10 Fuori la risposta di Thiem, secondo set point per Djokovic.

10-10 E Djokovic risponde prendendo la riga piena con il dritto!

9-10 Thiem si apre il campo con servizio e dritto e poi chiude con lo smash! Quarto match point, sul servizio di Djokovic stavolta.

9-9 E va in corridoio il dritto di Thiem! Altro cambio campo!

9-8 ALTRO MATCH POINT THIEM! Il terzo per lui, secondo al servizio!

8-8 Thiem randella di dritto, poi Djokovic sbaglia il dritto mandandolo in corridoio!

8-7 E l’austriaco sbaglia anche in uscita dal servizio! Set point per Djokovic!

7-7 DOPPIO FALLO THIEM! Che spreco per l’austriaco!

6-7 Passante di dritto grandioso di Thiem, Djokovic ci arriva ma non riesce a metterlo in campo! Altro match point!

6-6 E Nole lo annulla con un servizio imprendibile!

5-6 E ace esterno per Thiem! Match point!

5-5 Potentissima la prima esterna dell’austriaco.

5-4 Servizio vincente per Djokovic, ora serve Thiem.

4-4 Di forza Thiem! Attacca di dritto e mette alle corde il serbo, poi si prende il punto in campo aperto.

4-3 In rete la risposta di Djokovic sulla seconda avversaria.

4-2 Lungo il dritto di Thiem, si cambia campo!

3-2 Servizio esterno e dritto vincente per il numero 1 al mondo.

2-2 Bravo Djokovic a costringere sulla difensiva l’avversario, che poi sbaglia.

1-2 In rete il rovescio dell’austriaco, recuperato il minibreak.

0-2 Botta tremenda al servizio per Thiem.

0-1 Largo il dritto di Djokovic, subito minibreak.

GAME THIEM, 6-6! Si va al tie-break!

A-40 CHE SCAMBIO! Thiem attacca a tutto spiano con il rovescio, Djokovic recupera due volte ma non può niente sulla terza a rete!

40-40 Stavolta il nastro aiuta Djokovic, addolcendo il colpo di Thiem e ribaltando lo scambio.

A-40 Tornato a regime il servizio dell’austriaco. Colpo centrale e schiaffo di dritto.

40-40 E Thiem annulla la seconda palla break con una prima esterna potentissima.

30-40 Djokovic si mangia il primo break mandando fuori il rovescio.

15-40 Erroraccio di Thiem che serve centralmente e poi mette in corridoio il dritto! Due set point!

15-30 Doppio fallo Thiem! Attenzione.

15-15 Servizio centrale dell’austriaco, che poi mette i piedi in campo e colpisce con il dritto incrociato.

0-15 Risposta profonda di Djokovic, che lascia spiazzato Thiem.

GAME DJOKOVIC, 6-5! Il serbo si garantisce il tie-break

40-15 Lungo il colpo di Thiem.

30-15 Si difende alla grande Thiem prendendo due smash, giocando praticamente vicino ai cartelloni pubblicitari. Poi però sbaglia il rovescio

15-15 Djokovic domina lo scambio, ma viene beffato dal nastro che gli manda fuori il dritto.

15-0 Scappa via il dritto incrociato di Thiem.

GAME THIEM, 5-5! Sistema ancora tutto Thiem con la prima di servizio esterna.

40-30 Servizio esterno e dritto, questa volta impeccabile.

30-30 Servizio e rovescio Thiem, ma il secondo colpo è lungo.

30-15 Thiem arriva in ritardo sulla palla e manda il dritto in corridoio.

30-0 Che gran passante di Thiem! Ad un metro e più dalla riga di fondo infila Djokovic che attaccava a rete!

15-0 Inizia alla grande questo turno di battuta delicato Thiem con il servizio a uscire.

GAME DJOKOVIC, 5-4! Tiene il servizio a zero il numero 1 al mondo.

40-0 Djokovic prende l’avversario in contropiede con il dritto.

30-0 Seconda molto profonda del serbo, Thiem non trova il giusto manico per rispondere.

15-0 Prima potente e centrale di Djokovic.

GAME THIEM, 4-4! MERAVIGLIOSO ROVESCIO LUNGOLINEA DI THIEM! DA VEDERE E RIVEDERE

A-40 Ace centrale del numero 3 al mondo, terzo del game.

40-40 Fuori di un niente la risposta di Djokovic sul servizio esterno dell’austriaco.

30-40 Prova il servizio e dritto Thiem, ma manda il dritto in corridoio. Prima palla break della partita per Djokovic!

30-30 Sassata di Thiem con angolo impossibile sul servizio.

15-30 Rimane basso il rovescio dell’austriaco.

15-15 Doppio fallo di Thiem.

15-0 Ace centrale per Thiem, che non ha perso uno scambio con la prima di servizio in questo secondo set.

GAME DJOKOVIC, 4-3! Thiem ci prova con il dritto, ma finisce in rete.

40-15 Altra ottima prima di servizio per Djokovic.

30-15 Corre per tutto lo scambio Thiem, che recupera la stop volley di Djokovic e si prende il punto.

30-0 Scambio lungo, Djokovic gestisce lo scambio e ottiene un vincente con il dritto lungolinea sulla riga.

15-0 Prima di servizio potentissima di Djokovic.

GAME THIEM, 3-3! Tiene ancora il servizio a zero Thiem.

40-0 Altro errore del serbo con il rovescio, questa volta dal centro del campo.

30-0 Sbaglia il rovescio lungolinea Djokovic. Ma nemmeno di tanto.

15-0 Ace di Thiem.

GAME DJOKOVIC, 3-2! Terzo sbaglio consecutivo per Thiem, che manda fuori il dritto.

A-40 E altro errore nello scambio per l’austriaco.

40-40 Thiem fa tutto bene e si prepara il dritto lungolinea, ma lo manda in rete! Occasione sprecata.

30-40 Palla break Thiem! Servizio esterno e dritto per Djokovic, che manda il colpo lungo.

30-30 Djokovic prende in controtempo Thiem col dritto e volge lo scambio a suo favore

15-30 Grave errore di Djokovic che manda lungo il dritto.

15-15 Djokovic prova a cambiare lo scambio con il rovescio lungolinea che si ferma sul nastro.

15-0 Riesce la volée smorzata di Djokovic, Thiem arriva con un attimo di ritardo.

GAME THIEM, 2-2! L’austriaco tiene il servizio a zero.

40-0 Dritto in recupero meraviglioso di Thiem, Djokovic non può far nulla.

30-0 E altro gran colpo dell’austriaco, che colpisce di dritto indietreggiando mettendola dove Djokovic non può arrivare.

15-0 MAESTOSO dritto lungolinea di Thiem a più di 100 miglia orarie

GAME DJOKOVIC, 2-1! Il serbo risolve il problema con l’ace centrale.

40-30 Largo di pochissimo il dritto incrociato di Djokovic, che aveva dominato lo scambio.

40-15 Risponde profondo l’austriaco, prendendo in controtempo Djokovic che mette fuori il colpo in recupero.

40-0 Due servizi ingestibili per Thiem.

15-0 Servizio esterno e dritto a rete per Djokovic

GAME THIEM, 1-1! Ace dell’austriaco.

40-15 Thiem mette in un angolo Djokovic prendendosi il punto

30-15 Prova ad aggredire la seconda di servizio Djokovic, ma senza successo.

15-15 Il nastro aiuta Djokovic, che lascia morire il suo slice dall’altra parte. Chiede scusa il serbo.

15-0 Solita prima centrale e potente di Thiem.

GAME DJOKOVIC, 1-0! Lungo il dritto dell’austriaco

40-0 Aggressivo Djokovic, scende a rete e costringe Thiem al lob, troppo lungo.

30-0 Djokovic fa fare il tergicristallo a Thiem e colpisce con il dritto

15-0 Scambio prolungato, Thiem non riesce a controbattere sulla palla carica di effetto dell’avversario.

SI RICOMINCIA, SERVE DJOKOVIC!

SET THIEM, 5-7! Il numero 3 al mondo chiude la frazione con l’ace centrale!

40-15 Stesso schema di prima, servizio e rovescio! Stavolta Thiem non sbaglia! Due set point!

30-15 Seconda di servizio piena di effetto per il numero 3 al mondo, Djokovic prova ad attaccare ma manda in rete

15-15 Servizio esterno e rovescio per Thiem, ma il suo colpo non tocca la riga! Rammarico per l’austriaco.

15-0 Altra ottima prima centrale di Thiem

BREAK THIEM, 5-6! Altro gran scambio, va di passante Thiem sull’avversario a rete, Djokovic non riesce ad alzare la volée!

30-40 GRAN DRITTO INCROCIATO DI THIEM! Palla break!

30-30 Djokovic va a rete e arriva con la volée. Il rimbalzo è alto, Thiem ci arriva e mette alle corde il serbo che non riesce a rispondere a dovere.

30-15 Prima esterna di Djokovic

15-15 Fa tutto bene Djokovic, che va a rete sul passante di Thiem. Il colpo dell’austriaco è pieno di effetto, la volée del serbo esce fuori di poco.

15-0 Djokovic martella mettendo i piedi in campo, manipolando Thiem a suo piacimento.

GAME THIEM, 5-5! Djokovic attacca di dritto sulla seconda, direttamente fuori

A-40 Prima di servizio vincente per il numero 3 al mondo.

40-40 Nole si difende con le unghie e con i denti, Thiem trova lo spazio per colpire ma manda il dritto di due millimetri in corridoio.

40-30 Doppio fallo di Thiem.

40-15 Bellissimo lo scambio fra i due! Thiem attacca, Djokovic riesce a ribaltare il tutto e va a rete, ma l’austriaco si prende il punto con un lob perfetto! Applaude anche il numero 1 al mondo!

30-15 Altro errore di dritto di Thiem, preso dalla foga di chiudere lo scambio.

30-0 Djokovic vuole attaccare la seconda di servizio, ma Thiem tira una pallata incontrollabile.

15-0 Ace di Thiem, primo della sua partita

GAME DJOKOVIC, 5-4! Grande prima di servizio del numero 1 al mondo. Ora Thiem servirà per rimanere nel set.

40-15 Altro errore di Thiem, che attacca sul colpo corto di Djokovic ma manda il dritto in corridoio

30-15 Scambio lungo, l’austriaco prova a uscirne con il rovescio ma non ha la giusta posizione con il corpo.

15-15 Stecca la risposta di rovescio Thiem, forse troppo lontano dal campo

0-15 Errore di Djokovic, che manda lungo il colpo.

GAME THIEM, 4-4! Scambio di volée tra i due, Djokovic trova lo spazio per il pallonetto che esce di poco.

40-0 Seconda incisiva per Thiem, Djokovic non riesce a indirizzarla e l’austriaco può colpire con il dritto con tre passi in campo.

30-0 In rete la risposta di Djokovic.

15-0 Servizio a uscire per Thiem, incontrollabile.

GAME DJOKOVIC, 4-3! Gran prima di servizio centrale, anche il serbo si salva da 0-30!

40-30 Schema perfetto di Djokovic: servizio a uscire, dritto e discesa a rete.

30-30 Thiem prende lo scambio in mano ma è sfortunato con il dritto che esce di millimetri.

15-30 Servizio a uscire per Djokovic che va a buon fine.

0-30 Thiem manda fuori giri il numero 1 al mondo che prova il vincente incrociato, diretto in corridoio.

0-15 Scambio lungo, Djokovic perde la misura del rovescio.

GAME THIEM, 3-3! E Thiem si salva ancora con una gran prima di servizio esterna.

A-40 Lungo il dritto di Djokovic.

40-40 Altro errore di dritto di Thiem, il sesto della sua partita. Si va ai vantaggi.

40-30 Cambia la posizione ma non il risultato: prima esterna vincente.

30-30 E prima centrale dell’austriaco servita come una prima! Si torna in parità.

15-30 CHE COLPO DI THIEM! Rovescio lungolinea allucinante dell’austriaco!

0-30 Altro errore di Thiem, che deve indietreggiare per colpire di dritto: pallina in rete.

0-15 Un pelo lungo il rovescio centrale di Thiem

GAME DJOKOVIC, 3-2! Il serbo spiazza Thiem con il dritto in controtempo.

40-15 Djokovic fa impazzire l’avversario con un back corto, Thiem corre tantissimo ma manda fuori il dritto

30-15 Thiem cambia l’inerzia dello scambio con il rovescio lungolinea per aprirsi il campo e ottiene il punto.

30-0 Ottima prima di servizio di Djokovic.

15-0 Braccio di ferro sulla diagonale di rovescio, il colpo di Thiem si ferma sul nastro.

GAME THIEM, 2-2! Punto in fotocopia, questa volta l’austriaco colpisce con il rovescio.

40-0 Thiem fa tutto da sé, aprendosi il campo con una gran seconda e prendendosi il punto dall’altro lato.

30-0 Altra prima potente e centrale dell’austriaco.

15-0 Prima centrale di Thiem, imprendibile per Djokovic.

GAME DJOKOVIC, 2-1! Prima di servizio potente che Thiem non trattiene.

40-15 Djokovic colpisce assai profondo, Thiem prova ad appesantire la palla ma manda il suo colpo in curva

30-15 Attacca Djokovic, che colpisce di dritto e chiude in smash sul recupero avversario.

15-15 Nello scambio prevale Thiem, che fa spostare Djokovic e colpisce con il dritto.

GAME THIEM, 1-1! Errore di Djokovic in uscita dal servizio.

40-30 Si apre il campo con il rovescio Thiem, per chiudere il colpo a rete.

30-30 Thiem se la cava con la prima di servizio

15-30 Errore di Thiem sul dritto lungolinea.

15-15 Grandissima palla corta dell’austriaco.

0-15 Servizio e dritto di Thiem, ma il secondo colpo finisce lunghissimo.

GAME DJOKOVIC, 1-0. Errore di Thiem nello scambio

40-30 Buona prima ad uscire per Djokovic.

30-30 Djokovic gestisce lo scambio, poi sbaglia un dritto d’impostazione.

30-15 A rete il colpo di dritto di Thiem.

15-15 Thiem trova un grandissimo angolo spostando Djokovic, poi chiude con il dritto che l’avversario non riesce a mettere in campo.

15-0 Subito ace centrale per il numero 1 al mondo.

15.12 SI PARTE! Al servizio Novak Djokovic!

15.05 Djokovic e Thiem hanno fatto il loro ingresso nella O2 Arena di Londra. Ora comincerà il riscaldamento.

15.00 I due contendenti si preparano a scendere in campo

14.55 Dodicesimo scontro tra Djokovic e Thiem, con il serbo avanti 7-4 nei precedenti. La loro ultima partita risale alla finale dell’ultimo Australian Open, dove il serbo si impose in cinque set.

14.50 Entrambi i contendenti sono reduci da due vittorie ed un ko nel loro cammino a Londra. Il serbo ha vinto 6-3 6-2 con Schwartzman e 6-3 7-6 con Zverev, andando ko con Medvedev con un doppio 6-3. Per Thiem vittorie per 7-6 4-6 6-3 con Tsitsipas e un doppio 7-6 con Nadal, sconfitta con Rublev 6-2 7-5.

14.45 Novak Djokovic è alla ricerca del suo sesto sigillo alle Finals: il serbo non vince il torneo dal 2015. Poi altre due finali, nel 2016 e nel 2018. Thiem vuole invece replicare l’ultimo atto dello scorso anno, quando andò ko con Stefanos Tsitsipas.

14.41 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Dominic Thiem, prima semifinale delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra.

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Dominic Thiem, prima semifinale delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra. Entrambi i contendenti arrivano al penultimo atto con due vittorie ed una sconfitta: Djokovic, dopo il successo con Schwartzman e il brutto ko con Medvedev, ha dovuto battere Alexander Zverev ieri per potersi assicurare l’accesso a questa partita. Thiem invece, dopo aver disputato e vinto due partite di gran livello con Tsitsipas e Nadal ed essersi guadagnato la semifinale, ha perso contro Andrey Rublev.

Il torneo del numero 1 al mondo, al netto del bilancio positivo, non è stato brillantissimo. In ognuna delle tre partite non è apparso il Djokovic che ci saremmo aspettati: poca incisività alla risposta, da sempre suo colpo migliore, e sensazione di non avere il giusto focus sull’incontro. Al contrario di Thiem, che nelle prime due partite del round robin è stato colui che ha offerto il tennis più bello dell’intero torneo, con la partita contro Rafa Nadal che sarà sicuramente da ricordare.

Quella di oggi è la dodicesima partita fra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Il bilancio parla di sette vittorie a quattro per il serbo, che ha vinto anche l’ultimo scontro risalente alla finale dell’Australian Open di quest’anno. L’austriaco si trovò in vantaggio al terzo set, ma alla fine Nole vinse 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Due precedenti sul veloce indoor, entrambi alle Finals: nel primo, datato 2016, Djokovic si impose 6-7 6-0 6-2, mentre lo scorso anno Thiem si prese la vittoria per 6-7 6-3 7-6.

Il match delle ATP Finals 2020 tra Novak Djokovic ed Dominic Thiem inizierà non prima delle ore 15.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse