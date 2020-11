LIVE Djokovic-Schwartzman 6-3 6-2, ATP Finals 2020: il serbo comincia a rilento, poi domina! Comparsa per l’argentino nel monologo del #1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.36 Novak Djokovic esordisce alla grande nel gruppo Tokyo 1970 vincendo 6-3 6-2 contro Diego Schwartzman, che conferma il pessimo trend con il serbo: sei sconfitte su altrettante sfide. Il #1 al mondo, dopo un inizio a rilento perdendo il servizio nel terzo gioco, domina e compie un monologo: comparsata per il #8 al mondo. Adesso il serbo sfiderà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

FINE SECONDO SET

6-2 GAME SET AND MATCH NOVAK DJOKOVIC! Match senza storia.

40-30 PASSANTEDI SCHWARTZMAN! Gran diritto che bacia la riga sulla discesa a rete di Nole.

40-15 Doppio fallo per Nole.

40-0 Impotente l’argentino in risposta.

15-0 Buona prima di Djokovic.

2-5 L’argentino allunga il match vincendo il proprio turno di servizio.

40-30 Grande recupero di Djokovic con il rovescio dopo il bolide in risposta con il diritto.

30-15 In rete la risposta del serbo.

15-15 Diritto vincente di Schwartzman.

0-15 In rete il rovescio in uscita dal servizio per l’argentino.

5-1 Confermato il break: l’argentino può solo allungare il match.

40-15 Servizio e diritto del #1 al mondo.

30-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del serbo.

15-0 Servizio e diritto per Nole.

1-4 BREAK DJOKOVIC! Salgono a due i turni di servizio persi nel secondo parziale per l’argentino.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! Il serbo para la volée dopo aver attaccato la rete dopo il diritto lungolinea.

30-30 Buona prima per l’argentino.

15-30 Si spegne in rete la demi-volée di Schwartzman sul rovescio in strettino del serbo.

0-15 Accelerazione vincente di Nole con il diritto,

3-1 Break ancora confermato: altro errore di Schwartzman che non è a suo agio su questa superficie.

40-30 Servizio e diritto diagonale di Nole.

30-30 Altro drop di Djokovic: in rete la soluzione del serbo.

30-15 Quinto ace del serbo.

15-15 Passante di Djokovic con il rovescio: l’argentino ha calcolato male la distanza sottorete.

0-15 Con coraggio Schwartzman! L’argentino, dopo due recuperi di Nole, chiude con il diritto diagonale.

1-2 L’argentino prova a restare nel set ma la sensazione è che Nole ne abbia di più oggi.

40-15 Contropiede vincente di Schwartzman: buon colpo in controbalzo dell’argentino.

30-15 Altro errore di Djokovic sul lungolinea di diritto: si innervosisce il serbo.

15-0 Schwartzman continua a soffrire lo scambio ma questa volta è Nole ad andare fuori giri con il diritto.

2-0 Djokovic domina il turno di servizio vincendo a zero.

40-0 Ottima prima per il serbo.

30-0 Demoralizzato l’argentino: arriva un errore gratuito con il rovescio.

15-0 Adesso è Nole a dettare legge: diritto lungolinea e chiusura in diagonale.

0-1 BREAK DJOKOVIC! Non il momento migliore per perdere il servizio per Schwartzman.

40-AD PALLA BREAK NOLE! È tornato il solito muro: Djokovic sta crescendo.

40-40 L’argentino continua a soffrire quando Nole impone il suo tennis.

40-30 Contropiede vincente per Schwartzman: chance per l’argentino.

30-30 Nole alza il ritmo: diritto diagonale e chiusura nell’angolo opposto con lo schiaffo a volo.

30-15 A tratti l’argentino non riesce a seguire gli scambi: in ritardo con il rovescio.

30-0 Rapido Schwartzman sulla smorzata del serbo.

15-0 Bravo Schwartzman a non mollare e superare lo scambio imposto dal serbo.

INIZIO SECONDO SET

15.58 Novak Djokovic vince il primo parziale per 6 giochi a 3 nonostante un ritmo non eccezionale e lontano dagli standard del serbo: Diego Schwartzman, dopo il break del terzo gioco, poteva fare di più ma è andato in affanno quando l’avversario ha alzato il ritmo.

FINE PRIMO SET

6-3 PRIMO SET DJOKOVIC! Il serbo riesce a cambiare ritmo dopo l’iniziale momento di difficoltà.

40-30 Schwartzman perde lo scambio sulla diagonale di rovescio questa volta.

30-30 Errore di Nole sulla risposta sui piedi di Schwartzman che vince la diagonale di rovescio.

30-15 Altra chiusura a rete dopo il diritto diagonale: Schwartzman rinunciatario.

15-15 Chiude con lo smash Nole: il serbo attacca la rete dopo il diritto lungolinea.

0-15 Servizio e diritto in rete del serbo.

3-5 BREAK DJOKOVIC! Il serbo alla fine strappa il servizio e ora può servire per il set.

40-AD ALTRA PALLA BREAK DJOKOVIC! Lento Schwartzman in uscita dal servizio dopo essersi aperto il campo: rovescio in rete.

40-40 Si salva Schwartzman a rete: il cross di Nole si ferma sul nastro.

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! Il serbo può strappare il servizio.

40-40 Aggressivo con il rovescio in risposta Nole.

40-30 Terza prima radente di fila e altro diritto lungolinea.

30-30 Altra buona prima di servizio per il classe ‘92.

15-30 Buona prima a uscire e diritto diagonale vincente.

0-30 Nole domina lo scambio facendo ciò che vuole: Schwartzman non prende mai il controllo dello scambio.

0-15 Lento in uscita dal servizio Schwartzman: rovescio in rete.

4-3 Sale in cattedra Djokovic con il diritto dopo il recupero di Schwartzman.

40-30 Servizio in uscita e volée di diritto vincente per Djokovic.

30-30 Altro errore per l’argentino su uno scambio non a ritmi elevati.

15-30 Si ferma sul nastro la smorzata del serbo!

15-15 PASSANTE VINCENTE DI SCHWARTZMAN! L’argentino trova il diritto imprendibile dopo la discesa a rete del serbo.

15-0 Terzo ace per Nole.

3-3 Altra ottima prima di Schwartzman che conserva il turno di servizio.

40-30 Prima radente e diritto lungolinea vincente.

30-30 Lungo il diritto di Schwartzman che non tiene lo strettino di diritto dell’avversario.

30-15 Si ferma sul nastro il rovescio in smorzata di Djokovic.

15-15 Finalmente Schwartzman sale in cattedra: rovescio diagonale e chiusura con lo smash!

0-15 Largo il diritto di Schwartzman: il sudamericano non riesce a tenere lo scambio.

3-2 Nole vince di nuovo il game zero ma tanta discontinuità sin qui da parte di entrambi.

40-0 Larga la soluzione di rovescio di Schwartzman troppo discontinuo sin qui.

30-0 Buona prima per il serbo.

15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente di Nole.

2-2 CONTROBREAK DJOKOVIC! Il serbo sfrutta il secondo tentativo e l’errore di Schwartzman.

30-40 In rete la risposta del balcanico.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK PER NOLE! Doppio fallo del sudamericano.

15-15 Nole inneggia lo scambio provando a variare il ritmo: fuori giri il diritto dell’argentino.

15-0 Largo il rovescio di Djokovic: brutto inizio del serbo.

1-2 BREAK SCHWARTZMAN! L’argentino strappa il servizio sfruttando gli errori del serbo.

30-40 Si salva Nole ricamando le righe: larga la difesa del sudamericano.

15-40 DOPPIA PALLA BREAK! Troppi errori in avvio nello scambio da parte del balcanico.

15-30 Schwartzman continua a costruirsi il punto da fondocampo ma non chiude con lo smash a rete.

0-30 Doppio fallo per il serbo.

0-15 Risposta vicino la riga da parte di Schwartzman: buon diritto lungolinea.

1-1 Nole non conclude il movimento con il rovescio: altro colpo lungo e game per l’argentino.

40-15 Scarico il diritto in recupero di Novak Djokovic.

30-15 Risposta bloccata con il diritto diagonale di Nole.

30-0 Lunga la soluzione in spinta di rovescio del serbo.

15-0 Bravo il #8 al mondo a inneggiare il duello sulla diagonale di rovescio: lungo il colpo di Nole.

1-0 Altro servizio vincente per il #1 al mondo.

40-0 Ace per Nole.

30-0 Primo scambio lungo sulla diagonale di rovescio: largo quello di Schwartzman.

15-0 Discesa a rete del serbo subito vincente.

0-0 Si parte a Londra! Batte Novak Djokovic.

INIZIO PRIMO SET

15.13 Diego Schwartzman è giunto sin qui grazie a una seconda parte di stagione stupenda, dove ha raggiunto la prima semifinale Slam a Parigi e le finali a Roma e Colonia.

15.11 Sesto confronto tra i due tennisti: Djokovic è avanti 5-0 nei testa a testa, incrementando il trend dopo aver vinto nel 2020 in finale a Roma e agli Australian Open.

15.10 Parte il riscaldamento a Londra,

15.09 Nole ha concluso per il sesto anno in vetta alla classifica, raggiungendo il record di Pete Sampras: il prossimo, potrebbe essere superare le settimane in vetta scalzando Roger Federer.

15.07 Scendono in campo i due protagonisti odierni.

15.05 Giocatori nel tunnel della futuristica arena londinese che quest’anno ospiterà per l’ultima volta le ATP Finals: dall’anno prossimo si vola a Torino!

15.03 Il serbo, reduce da uscite extra campo scomode come la squalifica a New York o i tifosi in piena pandemia all’Adrian Tour, non vince il Master dei Maestri dal 2015 quando raggiunse i 5 trionfi di Pete Sampras e Ivan Lendl.

15.01 Novak Djokovic invece arriva a Londra con un altro obiettivo ben preciso: vincere per la sesta volta le ATP Finals e raggiungere Roger Federer con il titolo di “Maestro”.

14.59 Alla O2 Arena ci sarà l’esordio in questo particolare torneo per l’argentino, reduce da una delle migliori stagioni in carriera e conclusa all’ottava posizione scavalcando, tra gli altri, Matteo Berrettini.

14.57 Dunque, con qualche minuto di ritardo, sono pronti a scendere in campo Novak Djokovic e Diego Schwartzman nel gruppo Tokyo 1970.

14.55 Debutto vincente del duo latino composto da Marcel Granollers e Horacio Zeballos che vincono 7-6(2) 7-5 contro gli australiani John Peers e Michael Venus: esordio nel gruppo Bob Bryan.

14.31 Il duo australiano è sotto di un set dopo aver perso per 7-6(2) il primo parziale: ora la situazione è in perfetta parità sul 3-3.

14.29 Il match, inizialmente in programma per le 15 italiane, 14 locali, potrebbe subire qualche minuto di ritardo a causa del prolungarsi del doppio maschile tra Marcel Granollers e Horacio Zeballos contro John Peers e Michael Venus.

14.28 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Gruppo Tokyo 1970 delle ATP Finals 2020 tra Novak Djokovic e Diego Schwartzman.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Diego Schwartzman, sfida valida per la prima giornata del girone Tokyo 1970 delle ATP Finals 2020 di tennis maschile. Sesto incrocio tra i due tennisti, con il serbo avanti 5-0 nei testa a testa: l’ultimo confronto è stato a Roma, dove il #1 al mondo ha confermato il trend contro l’argentino.

Novak Djokovic vuole il sesto trionfo alle ATP Finals e raggiungere Roger Federer: l’ultima vittoria a Londra è giunta nel 2015, quando eguagliò Pete Sampras e Ivan Lendl. Il #1 al mondo rincorre nuovi record in Gran Bretagna nel girone con Daniil Medvedev e Alexander Zverev dopo la finale persa al Roland Garros e i quarti di finale di Vienna.

Diego Schwartzman è al debutto assoluto al Master di fine anno. L’argentino ha disputato il suo anno migliore, giungendo a Londra da ottavo nel ranking mondiale: il classe 1992 è reduce da due mesi eccellenti, in cui è mancato soltanto il titolo. Finali a Roma e Colonia, semifinale al RG e quarti di finale a Parigi-Bercy: dove si spingerà nel Regno Unito?

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Diego Schwartzman, sfida valida per la prima giornata del girone Tokyo 1970 delle ATP Finals 2020 di tennis maschile, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 14.00 locali, 15 italiane, alla O2 Arena di Londra. Buon divertimento!

