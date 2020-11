LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 3-6, ATP Finals 2020 DIRETTA: domino del russo a Londra, semifinale conquistata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

E finisce qui con un altro vincente di Medvedev. Dominio del russo quest’oggi contro Djokovic: 6-3 6-3 per il moscovita che vola in semifinale. Brutta prestazione del serbo, lontano parente da quello a cui ci ha abituati. Il russo termina in prima posizione questo girone e avrà come avversario uno tra Nadal e Tsitsipas.

40-15 Out il dritto lungolinea di Djokovic e due match-point per il russo.

30-15 Affossa il rovescio incrociato il russo.

30-0 Fuori anche questo dritto di Nole, poco in palla questa sera.

15-0 Ace centrale di Medvedev.

A zero Djokovic tiene il servizio Nole e ora Medvedev, avanti 5-3, andrà a servire per il match.

40-0 Rimane in campo il rovescio di Djokovic, che prende la riga.

30-0 Out il dritto del russo in manovra.

15-0 Grande volée di Djokovic e niente da fare il recupero alla disperata di Medvedev.

Altro servizio molto efficace e 5-2 per Medvedev che continua a dominare in battuta. Djokovic andrà a servire per rimanere nel match.

40-0 Servizio vincente con effetto a uscire di Medvedev.

30-0 Fuori di poco il dritto di Djokovic in manovra.

15-0 Prima vincente al centro del russo, niente da fare per Djokovic.

Rovescio poco centrato di Medvedev e dunque 4-2 per il russo nel 2° set. Al servizio il moscovita.

40-15 Dritto incrociato di Medvedev in rete, non impossibile.

30-15 Ace a uscire di Djokovic.

15-15 Out il dritto del serbo in manovra.

15-0 Lunga la risposta di dritto di Medvedev.

Gioco Medvedev e col dritto affossato a rete del serbo. 4-1 per il russo che sembra in controllo anche in questo 2° set. Djokovic andrà alla battuta.

40-15 Errore gratuito di Medvedev in manovra.

40-0 Out la risposta di Djokovic, che si lamenta della mancata chiamata per il nastro al servizio.

30-0 Pazzesca l’accelerazione di rovescio incrociato del russo, dopo uno scambio lungo.

15-0 Splendido dritto a sventaglio del russo.

Fuori il pallonetto difensivo di Medvedev. Si sblocca Nole che trova il 1° game nel 2° set, ma il russo guida 3-1 e andrà a servire.

40-30 Dritto lungolinea molto profondo di Djokovic e smash risolutivo.

30-30 Benedizione di Djokovic a rete, che prova a reagire.

15-30 Ancora errori su errori di Nole che non trova mai il campo col dritto.

Altro ace del russo e avanti 3-0 nel 2° set. Djokovic deve assolutamente reagire per non far scivolare il match definitivamente.

Ace di Medvedev a uscire e vantaggio del russo.

40-40 Smorzata ancora telefonata di Djokovic e dritto incrociato letale di Medvedev che annulla la palla del controbreak.

30-40 Controsmorzata ben fatta di Nole e palla del controbreak immediato nel 2° set.

30-30 Si va punto a punto e Djokovic gioca sulla riga per recuperare il break di ritardo.

Scappa il dritto incrociato a Djokovic, errore provocato da un back infido del russo. 2-0 per Medvedev e sono 5 giochi consecutivi dal 3-3 pari del 1° set. Situazione molto favorevole per il tennista moscovita.

Vantaggio Medvedev, ancora un non forzato di Djokovic (21 gratuiti).

40-40 Pesante il dritto lungolinea di Djokovic che scende ancora a rete e passante di rovescio in rete del russo.

Vantaggio Medvedev Due errori gravi del serbo e palla break per il russo.

40-30 Stavolta Djokovic non sbaglia la giocata di volo, venendo a rete.

30-30 Sbaglia la volée di rovescio Djokovic, che la stringe troppo.

30-15 Lungo il dritto in risposta di Medvedev.

15-15 Va a corrente alternata Djokovic in questa fase.

Ancora ace del russo e 1-0 nel 2° set. Ottimo gioco di Medvedev, ora al servizio Djokovic.

40-0 Ace a uscire di Medvedev.

30-0 Altra prima molto solida del russo e niente da fare per Djokovic.

15-0 Servizio centrale ben fatto del russo.

Si riprende con Medvedev al servizio nel 2° set.

E incredibilmente arriva il terzo doppio fallo del gioco di Djokovic e dunque 6-3 per Medvedev nel 1° set. Troppi errori di Nole (16 errori non forzati).

Ancora una palla corta con poco senso di Nole e set-point per Medvedev.

40-40 Gratuito di Djokovic che sparacchia il dritto a sventaglio out.

40-30 Doppio fallo del serbo (secondo nel game).

40-15 Bravo Djokovic che copre benissimo la rete e con un’ottima volée di dritto realizza il punto.

30-15 Rovescio lungolinea di Djokovic che pizzica la riga

15-15 Dritto anomalo sulla riga di Nole, che rischia molto, ma trova il punto.

0-15 Doppio fallo di Djokovic.

Perde la misura col dritto Nole e 5-3 per Medvedev nel 1° set. Il serbo servirà per rimanere in questa frazione.

40-15 Splendida risposta di Djokovic col rovescio.

40-0 Seconda carica di effetto di Medvedev e risposta in rete di Nole.

30-0 Lungo il dritto incrociato di Djokovic.

15-0 Angoli spaventosi di Medvedev col dritto e vincente incrociato incredibile.

Arriva il break! Estenuante questo game durato più di 10′ e il russo con uno splendido rovescio strappa il servizio a Djokovic. Il tennista nativo di Mosca andrà a servire avanti nello score 4-3 nel 1° set.

Vantaggio Medvedev, sbaglia un passante comodo il serbo, sull’attacco del russo.

40-40 Altro rovescio incrociato di Nole nello scambio.

Vantaggio Djokovic, grande giocata di volo del serbo con la volée sulla riga.

40-40 Ancora una palla corta di Nole e in corridoio.

Vantaggio Djokovic che adotta il servizio slice, out il dritto inside-in del russo.

40-40 Sbaglia l’attacco di dritto di Djokovic, Medvedev battezza l’angolo giusto e raccoglie il punto.

Vantaggio Djokovic, dritto lungolinea del serbo chirurgico.

40-40 Palla corta mal eseguita da Nole e Medvedev ci arriva benissimo, tirando al centro alla figura.

Vantaggio Djokovic, grandi angoli col rovescio e Medvedev spara out il cross di dritto.

40-40 Gioca ancora sul dritto di Medvedev il serbo e annulla anche questa palla break.

30-40 Ottima prima al centro di Djokovic e out la risposta di Medvedev.

15-40 Doppio fallo e due palle break per Medvedev.

15-30 Perde la misura col rovescio lungolinea il serbo.

15-15 Ace a uscire di Djokovic, il n.2 della partita.

0-15 Ottimo passante di rovescio lungolinea di Medvedev.

Gioco Medvedev, sempre molto convincente in battuta. 3-3 nel 2° set, il serbo in battuta.

40-15 Servizio vincente con effetto a uscire del russo.

30-15 Doppio fallo Medvedev.

30-0 Grande dritto lungolinea di Medvedev e il lungolinea di dritto vale il punto al russo.

15-0 Sbaglia la direzione della volée Djokovic e Medvedev lo punisce subito col passante.

Servizio slice vincente di Djokovic, troppo lontano alla risposta Medvedev. 3-1 per il serbo nel 1° set, il russo alla battuta.

40-15 Un po’ lento in uscita dal servizio Djokovic, sorpreso dalla risposta aggressiva di rovescio di Medvedev.

40-0 Troppo lontano dalla riga di fondo Medvedev e dritto in rete.

30-0 Grandissima volée di Djokovic col gioco di volo col rovescio.

15-0 Buona la prima al corpo di Nole e out il rovescio del russo.

Ci arriva stavolta bene sulla smorzata di Nole Medvedev e si va sul 2-2 nel 1° set. Djokovic in battuta.

Vantaggio Medvedev, servizio centrale vincente del russo.

40-40 Sbaglia lo slice Medvedev e si prosegue coi vantaggi.

Vantaggio Medvedev, ace centralel del russo.

40-40 Grandissimo scambio di rovescio di entrambi, con due salvataggi incredibili di Nole e poi sbaglia col dritto incrociato Medvedev.

Vantaggio Medvedev, pazzesco il recupero di rovescio incrociato del russo, in una posizione davvero complicata.

40-40 Smorzata ben fatta da Djokovic, sbaglia la controsmorzata Medvedev e Nole lo punisce col passante incrociato di dritto.

40-30 Il rovescio del russo si ferma sul nastro.

40-15 Altro vincente di Medvedev che con la prima è devastante fino ad ora.

30-15 Grande angolo col rovescio incrociato di Medvedev, miracolo di Nole e col dritto incrociato il russo chiude.

15-15 Ace centrale di Medvedev, che recupera subito.

0-15 Doppio fallo di Medvedev.

Si salva Djokovic, annullando due palle break ed è avanti 2-1 nel 1° set. Medvedev andrà in battuta.

Vantaggio Djokovic! Bravo il serbo a buttare fuori posizione con lo slice Medvedev, indotto all’errore.

40-40 Bravo Djokovic a spuntarla al termine di uno scambio da 30 colpi. Il rovescio incrociato ha sorriso al serbo.

30-40 Bene Nole con il dritto in avanzamento, fuori il pallonetto in recupero del russo.

15-40 Altro errore col dritto, fuori di poco, di Djokovic e due palle break arrivano!

15-30 Ci arriva bene sulla smorzata di Djokovic Medvedev che passa sempre problemi sul lungolinea.

15-15 Lungo il dritto lungolinea del serbo, che perde la misura del colpo.

15-0 Buona prima di servizio a uscire e out la risposta di dritto di Medvedev.

Grande prima al centro di Medvedev e 1-1 nel 1° set. Nole andrà in battuta.

40-15 Doppio fallo di Medvedev.

40-0 Ottima prima a uscire e dritto in avanzamento in contropiede del russo.

30-0 Servizio centrale di Medvedev e risposta di dritto sbagliata di Nole.

15-0 Sposta bene col dritto Medvedev e sbaglia Djokovic in risposta.

Ace centrale di Djokovic e 1-0 per il serbo nel 1° set. Medvedev andrà alla battuta.

40-30 Scambio sulla diagonale di rovescio che premia Medvedev.

40-15 Lungo il rovescio lungolinea di Djokovic in manovra.

40-0 Altro errore col rovescio di Medvedev.

30-0 Servizio a uscire da sinistra di Djokovic e ottimo dritto a sventaglio.

15-0 Lunga la risposta di rovescio di Medvedev sulal prima al centro di Nole.

SI PARTE!!!

21.11: Sarà Djokovic il primo a servire.

21.09: Stima reciproca tra i due, ne vedremo delle belle.

21.06: Le fasi di riscaldamento stanno per essere ultimate, a breve si comincerà.

21.03: I due stanno effettuando la fase di riscaldamento e tra poco daranno il via alle danze.

21.00: I due giocatori fanno il loro ingresso sul campo della O2 Arena.

20.57: Tra poco prenderà il via il match tanto atteso.

20.54: Ci si aspetta una partita divertente, entrambi sono tennisti molto abili in difesa. Si prospettano scambi estenuanti.

20.51: Nole ha comunque grandi motivazioni, l’intenzione è quella di vincere questo torneo con percorso immacolato. Sarà davvero possibile?

20.48: Come al solito, saranno i dettagli a fare la differenza e se il russo dovesse mantenere uno standard continuo nel proprio tennis, allora assisteremo a un confronto molto equilibrato.

20.45: Medvedev, da questo punto di vista, non vorrà recitare il ruolo della vittima sacrificale. Il successo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy ha dato grande fiducia al giocatore nativo di Mosca, che vorrà mostrare il proprio valore al cospetto del n.1 ATP.

20.42: Il favorito, comunque, è il balcanico che, dopo aver avuto certezza di concludere questa stagione in vetta al ranking ATP, vuole assicurarsi anche la permanenza al vertice per migliorare il primato dello svizzero Roger Federer, relativo al numero di settimane da “re del tennis”.

20.39: Sarà un match molto interessante tra due giocatori con uno stile di gioco abbastanza simile: solidità da fondo e capacità di variare il gioco quando è necessario.

20.36: I due tennisti si affronteranno per la sesta volta in carriera (4-2 per Nole), la seconda in questo 2020 dopo la semifinale dell’ATP Cup in Australia vinta dal serbo in tre set.

20.33: Sul veloce indoor della O2 Arena a Londra si confronteranno i giocatori usciti vittoriosi dai primi match disputati del girone e pertanto l’esito sarà importante per definire il quadro dei qualificati alla seconda fase.

20.30: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il gruppo “Tokyo 1970” delle ATP Finals tra Novak Djokovic e il russo Daniil Medvedev.

