LIVE Cantù-Olimpia Milano 44-43, Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA: gran bel primo tempo al PalaDesio

52-55 La risposta canturina è griffata Jaime Smith!

49-55 LA SESTA TRIPLA DELLA PARTITA PER IL CHACHO!

49-52 2/2 in lunetta per Jaime Smith.

47-52 Tripla di Brooks.

47-49 Hines riporta avanti Milano.

47-47 CHE BOMBA DI LEUNEN!

Timeout Pancotto.

44-47 Rodriguez innesca Hines, che finalizza in maniera magistrale.

Shields sbaglia il libero supplementare.

44-45 Shields va a segno in contropiede e subisce anche il fallo.

INIZIO SECONDO TEMPO

18.48 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. A tra poco!

18.47 A livello individuale, da segnalare la prestazione di Sergio Rodriguez, una sentenza dall’arco (5/6): 15 punti per lo spagnolo. In casa Cantù, invece, i migliori realizzatori sono stati finora Jazz Johnson e Jaime Smith, entrambi a quota 9 punti.

18.45 Bel primo tempo al PalaDesio, dove tra Cantù e Olimpia Milano ha regnato l’equilibrio: ottima partenza dei padroni di casa (avanti anche di undici punti), che hanno poi subito il rientro degli ospiti ma hanno comunque chiuso la prima metà di gara con una lunghezza di vantaggio.

FINE PRIMO TEMPO: Cantù – Olimpia Milano 44-43

44-43 Ancora Jazz Johnson! Palleggio, arresto e tiro: Cantù chiude avanti il primo tempo!

42-43 2/2 in lunetta per Biligha.

42-41 Jazz Johnson restituisce il vantaggio ai canturini.

40-41 1/2 di Kennedy dalla linea della carità.

39-41 Tripla dall’angolo di Zach LeDay. Milano torna avanti!

39-38 2/2 in lunetta per Vlado Micov.

39-36 Quarto assist di Leunen, Kennedy sigla il terzo canestro consecutivo.

37-36 Ancora Kennedy! Controsorpasso dei padroni di casa!

35-36 Kennedy firma il -1 canturino.

33-36 Shields riceve e trova la retina.

33-34 3/3 in lunetta per Leunen.

30-34 Primo canestro di Cinciarini.

30-32 RODRIGUEZ SEMPLICEMENTE ON FIRE! Altra bomba (la quinta consecutiva) dello spagnolo ex Real!

30-29 Pecchia risponde e riporta avanti i canturini.

28-29 ANCORA RODRIGUEZ DA TRE! PRIMO VANTAGGIO MILANO!

28-26 Smith amministra il libero concesso per il fallo tecnico a Rodriguez.

27-26 Altra tripla del Chacho!

27-23 La risposta dall’arco di Jazz Johnson!

24-23 Tripla di Rodriguez, -1 Olimpia.

FINE PRIMO QUARTO: Cantù – Olimpia Milano 24-20

24-20 Gran canestro di Johnson sullo scadere dei 24”!

22-20 LEDAY VA A SCHIACCIARE! Milano torna sul -2.

22-18 Tripla di Sergio Rodriguez.

22-15 2/2 ai liberi di Micov.

22-13 Si presenta alla partita anche Donte Thomas.

19-13 1/2 in lunetta per LeDay.

19-12 Woodard in grande stile chiude il parziale milanese.

17-12 LeDay pesca Hines, che con un movimento da veterano segna il -5.

Timeout chiamato da Cesare Pancotto.

17-10 Hines a segno: l’Olimpia prova a risalire.

17-8 Palleggio, arresto e tiro a bersaglio per Moraschini.

17-6 LA BOMBA DI JAIME SMITH! Milano in grandissima difficoltà: altro timeout chiamato da Ettore Messina.

14-6 LEUNEN DA TRE! Scarico di Smith e specialità della casa per l’ala statunitense.

Violazione di passi per Rodriguez. Non un buon approccio per l’Olimpia.

Timeout Milano.

11-6 Super penetrazione di Pecchia che spazza via Hines! Grande partenza di Cantù!

9-6 Gran canestro di Woodard in palleggio, arresto e tiro.

7-6 Shields esce dai blocchi e segna col piazzato dalla media distanza.

7-4 Palla persa da Milano, Pecchia segna in contropiede.

5-4 Smith riporta avanti i canturini.

3-4 Palleggio, arresto e tiro per Punter.

3-2 Cantù ha pazienza in attacco e dopo una buona circolazione Smith piazza la tripla.

0-2 Kyle Hines firma il primo canestro del match.

INIZIO MATCH

17.58 QUINTETTO CANTU’ – Smith, Woodard, Pecchia, Leunen, Kennedy.

17.57 QUINTETTO MILANO – Punter, Rodriguez, Shields, Brooks, Hines.

17.55 Al PalaDesio risuona l’inno di Mameli.

17.50 L’Armani Exchange in campionato finora è stata un rullo compressore: 7 vittorie in altrettanti incontri e vetta solitaria della classifica.

17.45 Cantù, invece, non scende in campo da quasi un mese (era il 18 ottobre, contro Venezia): nelle quattro partite disputate i canturini hanno collezionato due vittorie e due sconfitte.

17.40 La squadra allenata da Ettore Messina, a causa dei casi di coronavirus registrati in settimana, non si è allenata fino a ieri ed è stata costretta a posticipare le due trasferte di Eurolega in programma nei giorni scorsi.

17.35 Lo svolgimento di quello che può essere definito come uno dei derby più iconici del panorama cestistico italiano è stato in dubbio fino all’ultimo a causa delle problematiche legate al Covid-19 che hanno colpito entrambe le squadre. Invece, a dispetto della pandemia, la sfida tra Cantù e Olimpia Milano si giocherà.

17.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Olimpia Milano, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Olimpia Milano, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Lo svolgimento di quello che può essere definito come uno dei derby più iconici del panorama cestistico italiano è stato in dubbio fino all’ultimo a causa delle problematiche legate al Covid-19 che hanno colpito entrambe le squadre. Invece, a dispetto della pandemia che non smette di tartassare il nostro Paese (e non solo), la sfida tra Cantù e Olimpia Milano si giocherà. Non sono ancora noti i nomi dei giocatori che saranno costretti a saltare questo match, ma al PalaDesio ci sarà partita. La squadra allenata da Ettore Messina non si è allenata fino a ieri ed è stata costretta a posticipare le due trasferte di Eurolega che avrebbe avuto durante questa settimana; Cantù, invece, non scende in campo da quasi un mese (era il 18 ottobre, contro Venezia). A livello di classifica, l’Armani Exchange finora è stata un rullo compressore (7 vittorie in altrettanti incontri e vetta solitaria della classifica), mentre i canturini hanno collezionato due vittorie e due ko.

La palla a due del match tra Cantù e Olimpia Milano è programmata per le ore 18.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

