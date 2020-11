Judo, Europei 2020: Francesca Giorda eliminata negli ottavi di finale dei -48 kg. Vince la francese Clement

Si ferma agli ottavi di finale il percorso negli Europei 2020 di judo di Francesca Giorda. Sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), l’azzurra, dopo aver superato brillantemente il primo turno nella categoria dei -48 kg battendo la turca Gulkader Senturk, si è dovuta arrendere contro la francese Melanie Clement, seconda testa di serie del tabellone e quinta nel ranking mondiale.

Una sfida nella quale Giorda ha sofferto l’aggressività della rivale e il primo shido ricevuto per passività è stato un segnale inequivocabile. Poco dopo, infatti, è arrivato il waza-ari, con la transalpina che ha cercato di proseguire l’azione a terra senza successo. Clement viene sanzionata con due shido, ma riesce a conservare il vantaggio nello score fino al termine. Una sconfitta dunque inequivocabile per la nostra portacolori, che comunque ha portato a casa punti comodi in chiave qualificazione olimpica (6 per la partecipazione e 70 per un match vinto), anche se chiaramente le prospettive erano quelle di fare più strada.

Foto: IJF