Italia-Russia oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei 2022 basket

L’Italbasket sarà impegnata oggi in un match contro la Russia valido per le qualificazioni ai campionati Europei di Pallacanestro del 2022. In quanto nazione ospitante, in realtà, l’Italia ha già tra le mani il pass per la rassegna continentale e, dunque, questo incontro servirà al coach Meo Sacchetti, più che altro, per testare alcuni giocatori in vista del Preolimpico, grande obiettivo della selezione del Bel Paese nel 2021.

La Russia è un avversario da non sottovalutare, benché non schieri una selezione forte come alcune viste nel recente passato. Tra le file dei russi, comunque, troviamo giocatori di grande esperienza e gente che sa far canestro. Inoltre, dovendo loro lottare per la qualificazione, sicuramente giocheranno col coltello tra i denti. L’Italia ha dalla sua, ad ogni modo, una netta vittoria nell’ultimo scontro che la fa partire coi favori del pronostico.

La palla a due è in programma alle ore 15.00. Sarà possibile vedere il match in diretta TV su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Verrà trasmesso, inoltre, in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now TV. OA Sport, infine, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un istante di questo incontro.

IL PROGRAMMA DI ITALIA-RUSSIA

Orario: 15.00

Diretta TV: Sky Sport Arena e Sky Sport 1

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

