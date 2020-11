Italia-Polonia, Nations League 2020: programma, orario, tv, probabili formazioni

Domenica 15 novembre si giocherà la sfida tra Italia-Polonia valevole per la quinta giornata di Nations League. Gli azzurri al momento sono secondo nel Gruppo 1 proprio alle spalle della nazionale allenata da Jerzy Brzeczek. I ragazzi di Roberto Mancini, quindi, dovranno ottenere i tre punti per conquistare la prima piazza ad una sola partita dalla fine delle fase a gironi.

E’ praticamente impossibile ad oggi stabilire con quali uomini il ct azzurro deciderà di far scendere in campo visto che le convocazioni hanno riguardato ben 41 giocatori, ovviamente anche per le altre due partite contro, la sfida di Nations League contro la Bosnia e l’amichevole contro l’Estonia.

Senza ombra di dubbio il match più impegnativo e anche il più importante sarà quello di domenica a Reggio Emilia contro i polacchi. Tra i pali quasi sicuramente ci sarà Donnarumma, in difesa Bonucci e Romagnoli dovrebbero essere sicuri del posto mentre sulla fasce le opzioni sono diverse: Florenzi, Emerson Palmieri senza dimenticare la prima chiamata di Calabria e Spinazzola, anche se è uscito anzitempo dalla partita di campionato contro il Genoa, quindi andranno valutati i tempi di recupero.

In mediana il motorino Barella avrà quasi sicuramente il suo posto affiancato da due tra Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Castrovilli e Tonali. Grande abbondanza anche in attacco con Immobile convocato, ma bisognerà capire quale sarà la sua situazione legata al Covid-19, Belotti, Berardi, Chiesa, Caputo e Insigne che scalpitano per tre posti.

Di seguito il programma della partita di Nations League tra Italia-Polonia che si giocherà a Reggio Emilia alle ore 20.45. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay.

ITALIA-POLONIA: PROGRAMMA, ORARI E TV

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 20.45

Italia-Polonia

Diretta tv Rai1

Diretta streaming RaiPlay

Foto: Lapresse