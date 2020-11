Italia-Estonia 4-0, Alberico Evani: “Era quello che ci aspettavamo. Abbiamo bisogno di Mancini”

Bella serata per l’Italia, che ha travolto l’Estonia con un netto 4-0 nell’amichevole internazionale di calcio andata in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La nostra Nazionale, presentatasi in campo con diverse assenze a causa di Covid-19 e isolamenti fiduciari, ha confermato il pronostico della vigilia e ha così ottenuto un successo molto importante in ottica ranking. Gli azzurri possono lanciarsi con ottimismo verso le prossime due partite di Nations League: domenica l’incrocio con la Polonia a Reggio Emilia, mercoledì la trasferta in Bosnia Erzegovina.

Il CT Roberto Mancini non era presente in panchina perché risultato positivo a Covid-19 pochi giorni fa (è asintomatico e spera di guarire in vista dei prossimi due incontri). A sostituirlo il suo vice Alberico Evani, il quale ha commentato la partita ai microfoni della Rai: “Era quello che ci aspettavamo dai nostri ragazzi. Sapevamo che non potevamo sbagliare, sono partite dove hai tutto da perdere. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo provato a giocare, non era facile contro questa squadra che lancia molto la palla. Si è visto qualcosa, c’è la qualità umana in questo gruppo che è straordinario“.

L’allenatore ha poi proseguito: “In panchina praticamente Vialli faceva quello che io di solito faccio quando c’è Roberto. Potevamo fare anche meglio, conosciamo questi ragazzi e lo sviluppo del gioco poteva venire meglio, come il pressing. Ma non si può chiedere sempre troppo. Oggi cinque esordi? Significa tanto, sono ragazzi che ho avuto nel mio trascorso in Nazionale“.

Alla domanda se a Reggio Emilia si conta di avere a disposizione Mancini ha risposto: “Certo che sì. Abbiamo bisogno del suo carisma, della sua personalità e della sua presenza. Lo aspettiamo tutti“.

Foto: Lapresse