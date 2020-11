Inter-Real Madrid oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League 2020-2021. Le probabili formazioni

Inter-Real Madrid oggi: una altra grande notte di calcio in questa edizione 2020-2021 della Champions League. A San Siro si sfidano i nerazzurri di Antonio Conte e i blancos di Zinedine Zidane, in un match valido per la quarta giornata del Girone B, che comprende anche Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

Dopo il “match d’andata” di tre settimane fa, vinto 3-2 dai campioni di Spagna, va quindi in onda la rivincita fra queste due squadre, entrambe assetate di punti vista la situazione di classifica in una pool molto equilibrata: Borussia Monchengladbach 5, Shakhtar Donetsk e Real 4, Inter 2. Chi la spunterà? La parola al campo: i milanesi rispetto all’andata ritrovano il loro bomber principe Lukaku, mentre i madridisti perdono due campioni del calibro di Sergio Ramos e Benzema.

La partita tra Inter–Real Madrid è in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252, in diretta streaming su Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Inter-Real Madrid oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League 2020-2021

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE:

21.00 Inter-Real Madrid

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (canale 252 del satellite).

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta LIVE Scritta: OA Sport.

Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid



INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard.

Foto: Lapresse