Infortunio Ibrahimovic, tempi di recupero ed entità della lesione. Quando potrebbe tornare

Zlatan ibrahimovic ha subito una lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra durante il match contro il Napoli. Dopo aver segnato una doppietta, l’attaccante svedese è uscito al 79° minuto; questa mattina gli esami strumentali hanno rivelato il citato problema fisico.

Un esame di controllo sarà effettuato, per rivalutarlo, tra circa 10 giorni; fino ad allora, l’ipotesi potrà essere di uno stop di tre settimane, che lo renderà indisponibile per almeno quattro partite, quelle contro Lilla, Fiorentina, Celtic e Sampdoria, cui potrebbe aggiungersi quella con lo Sparta Praga; in questo stato delle cose, potrebbe essere il match del 13 dicembre contro il Parma quello che lo vedrà tornare. Per lui già c’era stata la necessità di saltare altri quattro incontri, due di campionato (Crotone e Spezia) e altrettanti di Europa League (Bodo Glimt e Rio Ave).

C’è apprensione anche per le condizioni di Alexis Saelemakers, che però ha avuto un responso più fortunato rispetto al suo compagno di squadra: per lui trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra senza interessamento dei legamenti, il che dovrebbe consentirgli di rientrare piuttosto velocemente.

Foto: LaPresse