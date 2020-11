Hockey su pista, Serie A1 2020: si ferma il campionato, ecco le date della ripartenza

La Serie A1 di hockey su pista 2020 è ferma a causa dell’emergenza Covid, a fronte di una grossa fetta di squadre nelle zone rosse, ma si sta già iniziando a pensare alla ripartenza, che arriverà a dicembre, e più precisamente sabato 5, con il recupero della nona giornata.

Da qui in poi si giocherà ogni sabato ed ogni mercoledì, sfruttando anche l’interruzione dell’Eurolega, fino al 19 dicembre, fermandosi per le vacanze di Natale, riprendendo poi sabato 9 gennaio con la prima giornata di ritorno, e riprendendo il normale corso della stagione solamente il 30 gennaio, con il turno numero 17.

Il calendario completo:

CAMPIONATO SERIE A1

CAMPIONATO SERIE A1 – 9a GIORNATA – SABATO 5 DICEMBRE 2020

CAMPIONATO SERIE A1 – 10a GIORNATA – MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2020

CAMPIONATO SERIE A1 – 11a GIORNATA – SABATO 12 DICEMBRE 2020

CAMPIONATO SERIE A1 – RECUPERI 6a GIORNATA – MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020

CAMPIONATO SERIE A1 – 12a GIORNATA – SABATO 19 DICEMBRE 2020

CAMPIONATO SERIE A1 – 13a GIORNATA – MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021

CAMPIONATO SERIE A1 – 14a GIORNATA (1a di ritorno) – SABATO 9 GENNAIO 2021

CAMPIONATO SERIE A1 – RECUPERI 7a GIORNATA – MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2021

CAMPIONATO SERIE A1 – 15a GIORNATA (2a di ritorno) – SABATO 16 GENNAIO 2021

CAMPIONATO SERIE A1 – 16a GIORNATA (3a di ritorno) – SABATO 23 GENNAIO 2021

CAMPIONATO SERIE A1 – RECUPERI 8a GIORNATA – MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021

CAMPIONATO SERIE A1 – 17a GIORNATA (4a di ritorno) – SABATO 30 GENNAIO 2021

