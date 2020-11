Golf: Sergio Garcia positivo con sintomi al Covid-19, salterà il Masters. Aveva disputato 84 Major consecutivi

Soltanto il Covid-19 ha fermato la serie di 84 Major consecutivi disputati da Sergio Garcia. Lo spagnolo, vincitore del Masters nel 2017 dopo una rincorsa che pareva infinita, è costretto a saltare l’appuntamento di quest’anno con la corsa alla Green Jacket perché contagiato dal coronavirus.

L’iberico, 40 anni, non saltava un appuntamento dallo US Open 1999, ma adesso l’isolamento di 10 giorni lo costringerà allo stop. “El Niño” è, dopo il cileno Joaquin Niemann, il secondo giocatore a dover saltare l’appuntamento di questa seconda metà della settimana: dopo aver accusato alcuni dei sintomi tipici, tra cui prurito alla gola e leggera tosse, ha deciso di sottoporsi al tampone che ne ha rivelato la positività.

Queste le sue parole, affidate a Twitter: “Nella notte di sabato, dopo esser tornato dallo Houston Open, ho iniziato a sentirmi la gola un po’ infiammata e della tosse. I sintomi sono rimasti nella mattina di domenica, così ho deciso di fare il test per il Covid-19, e lo stesso ha fatto mia moglie Angela. Per fortuna lei è risultata negativa, ma io no. Dopo 21 anni senza mancare un Major, purtroppo salterò il Masters questa settimana. La cosa importante è che la mia famiglia e io stiamo bene. Torneremo più forti e ci batteremo per la Green Jacket nel prossimo aprile“.

After 21 years of not missing a Major Championship, I will sadly miss @themasters this week. The important thing is that my family and I are feeling good. We’ll come back stronger and give the green jacket a go next April 👊🏼 pic.twitter.com/Ofpq1hBGYu

— Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) November 9, 2020