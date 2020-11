Golf, RSM Classic 2020: Robert Streb beffa al playoff uno coriaceo Kevin Kisner

Dall’Augusta National il PGA Tour si spostato questa settimana sull’isola atlantica di St. Simon (restando in Georgia), per l’RSM Classic 2020. La quarta e ultima giornata di gioco ha visto un duello all’ultimo respiro tra gli americani Robert Streb e Kevin Kisner, terminata con la vittoria del primo alla seconda buca di playoff.

Una battaglia impensabile prima di questa mattina, visto che il trentaseienne del South Carolina aveva ben cinque colpi di ritardo e sembrava fuori dai giochi. Un 63 di carattere gli ha permesso però di sfiorare addirittura il successo e solamente un gran birdie di Streb al par 3 della 17 ha riportato la situazione in parità, con lo score di -19, e rimandato agli spareggi il risultato. Sul par 4 della 18, al primo tentativo, Kisner ha avuto un putt per vincere ma lo ha mancato, mentre l’avversario ha imbucato dalla media distanza per restare in vita. L’inerzia è così cambiata e pochi minuti dopo è stato Streb a trovare green, birdie e vittoria, la seconda della carriera sul PGA Tour a distanza di cinque anni dalla prima.

Con un Seaside Course davvero agevole aggi, in terza posizione è salito lo statunitense Cameron Tringale, capace insieme a Harris English di fare ancora meglio di Kisner e firmare una carta da 62 colpi, -8. Uno sforzo lodevole, quello del trentatreenne californiano che però non è bastato per rientrare definitivamente sulla testa. Ad una lunghezza di distanza, appaiati per il quarto posto, troviamo poi l’americano Andrew Landry (-6 di giornata) e l’austriaco Bernd Wiesberger (-7), che sta cominciando a ritrovare una buona condizione dopo qualche mese di purgatorio.

Sesta posizione con 16 colpi sotto al par per il sopracitato English, che deve veramente mangiarsi le mani riguardo al 72 di ieri che, su un campo così poco impegnativo, gli ha completamente impedito di tenere il passo dei primi e giocarsi il successo. Insieme a lui anche i connazionali Zach Johnson e Kyle Stanley, più il colombiano Camillo Villegas, vincitore settimana scorsa e dunque capace di riconfermare la sua eccellente condizione.

